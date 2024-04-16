Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Van'da Yapılan Arkeolojik Kazıların İl Turizmine Olan Katkıları" konulu panel düzenlendi.
Van Müzesi konferans salonunda gerçekleştirilen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Moderatörlüğünü YYÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Cihangir'in yaptığı panele, YYÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsen Baş Terzioğlu, YYÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu ve YYÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Çalış konuşmacı olarak katıldı.
Katılımcılara "Geleceğe miras projesi kapsamında eski Van Şehri'nde planlanan çalışmalar" konulu sunum yapan Terzioğlu, çevresiyle 3 bin yıla aşkın süredir kullanılan bu alanın bütünsel bir bakış açısı ile doğru tanımlanması ve algılanmasının önemli olduğunu söyledi.
Terzioğlu, "Bütün özgünlüğüne ve etkileyiciliğine karşın bugün korunaksız ve her türlü tehdide açık olan eski Van, sözü edilen çalışmaların tamamlanmasıyla sınırları çizilmiş ve tanımlanmış bir kültürel alana dönüşecek. Kentin güvenliği sağlanarak giriş ve çıkışlar kontrollü hale getirilecek. Bugüne ulaşan yapıların restorasyonlarla koruma altına alınması sağlanacak. Bu yapıların yürüme yollarıyla birbirine bağlantısı sağlanacak." diye konuştu.
Çavuşoğlu ise "Çavuştepe ve Zernaki Tepe kazılarının Van Turizmine katkısı", Çalış da "Gevaş Selçuklu Mezarlığı kazı ve restorasyonunun Van turizmine katkısı" konularından katılımcılara bilgi verdi.
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