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Van'ın Muradiye ilçesinde yaralı kızıl şahin koruma altına alındı - Son Dakika
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Van'ın Muradiye ilçesinde yaralı kızıl şahin koruma altına alındı

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arazide yaralı halde bulunan kızıl şahin, koruma altına alındı. Yaralı kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi edilecek.

Van\'ın Muradiye ilçesinde yaralı kızıl şahin koruma altına alındı
15.01.2024 - 21:23,
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Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan kızıl şahin, koruma altına alındı.

Muradiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekibi, devriye görevi sırasında yaralı haldeki kızıl şahini gördü.

Yaralı kuşu bulunduğu yerden alan jandarma personeli, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) görevlerine teslim etti.

Yaralı kızıl şahin, ekiplerce koruma altına alındı.

Kaynak: AA
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