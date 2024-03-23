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Van'da yoğun kar yağışı etkili oldu

VAN - Van'da sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak öğle saatleri itibariyle yerini kar yağışına bıraktı.

Kurak bir kış mevsimi yaşayan Van, mart ayında etkili olan yağmur ve kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü. Sabah saatlerinde belli aralıklarla sağanağın etkili olduğu kentte, öğle saatlerinde kara dönüştü. Yoğun kar yağışı kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunan Meteoroloji 14 Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklendiğini, Van'ın güneyinde kuvvetli kar, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışları şeklinde olmasının beklendiği ifade edildi.

"Mart ayı kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır" deyimini hatırlatan vatandaşlar, bu yılki yağışların hem yer altı suları hem Van Gölü hem de tarım açısından önemli bir yer tutacağını kaydetti.