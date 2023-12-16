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Van'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Van'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde Kale Kavşağı alt geçidinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazanın ardından trafik akışı normale döndü.

Van\'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
16.12.2023 - 15:01,
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Van'ın İpekyolu ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kale Kavşağı alt geçidinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeride düşerken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA
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İpekyolu, İtfaiye, Van, Son Dakika

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