Van\'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kale Kavşağı alt geçidinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeride düşerken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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