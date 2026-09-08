Van\'daki depreme dayanıklı şehir hastanesinde 516 sismik izolatör kullanılacak

Deprem riski yüksek Van'da Sağlık Bakanlığınca yapımına başlanan ve depreme dayanıklı teknolojiyle projelendirilen şehir hastanesinin inşaatı sürüyor.

Edremit ilçesinde 1,5 yıl önce yapımına başlanan hastanede 210 ek poliklinik, 40 ameliyathane ve 168 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi yer alacak.

Kentte sağlık hizmeti kapasitesinin artırılması amacıyla inşa edilen Van Şehir Hastanesi, depreme karşı dayanıklı olması için sismik izolatör teknolojisiyle projelendirildi.

Temelinde 516 sismik izolatörün kullanılacağı hastanenin kaba inşaatı hızla yükselirken, yeni hastane binasının kentteki 1500 yataklı mevcut hastane binasıyla birleştirilerek şehir hastanesi statüsüne kavuşturulması planlanıyor.

Toplam 410 bin metrekare kapalı alana ve 2 bin 300 yatak kapasitesine sahip olacak şehir hastanesinde, Van'ın yanı sıra çevre illerden gelecek hastalara sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, AA muhabirine, hastanenin inşaat çalışmalarının yaklaşık yüzde 40'ının tamamlandığını söyledi.

Çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Hastane bittiğinde 410 bin metrekare kapalı alana sahip olarak halkımıza ve bölgemize hizmet edecek. Yeni hastane içerisinde 230 çiftli ve 570 tekli hasta odamız mevcut. Olağanüstü durumlarda tekli hasta odalarının hepsi çiftli hale gelebilecek şekilde dizayn edildi. Onun dışında 40 ameliyathane, 5 anjiyo odası, 168 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi inşa edilmekte. Bunların yanında kentte olmayan 50 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri binası inşa ediliyor. Böylelikle bu bina bittikten sonra ilimiz artık çevre illerden sevk alan sağlık merkezi haline gelecek. Bunun yanında çok az yaptığımız sevkleri de il dışına göndermeden halkımızı tamamen Van'da tedavi etmeyi amaçlıyoruz."

"Şehir hastanesinin bitiş tarihi 2028"

Van'ın deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Tosun, "Bina, olabilecek depremlere karşı sismik izolatörlerle donatılacak. Sahada sismik izolatörlerin takılma işlemleri yapılıyor. Toplam 516 sismik izolatör kullanılacak. Deprem anında izolatörlerle binanın esneme katsayısı artarak bina herhangi bir zarar görmeden sağlık hizmetine devam edebilecek şekilde tasarlanıyor. Yüksek dereceli depremlere dayanıklı bir şekilde hastane dizayn ediliyor." dedi.

İl ve ilçelerde önemli sağlık yatırımlarının yapıldığını dile getiren Tosun, "Şehir hastanesinin bitiş tarihi 2028 yılı içerisinde ama hem yüklenici firma hem de Bakanlığımız daha erken teslim edebilmek için çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Herhangi bir aksama olmazsa belirlenen tarihlerde hastaneyi halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.