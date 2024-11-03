Van'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden sağlık çalışanı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Van'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden sağlık çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

Van\'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden sağlık çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Erciş ilçesinde dün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden sağlık çalışanı Emrah Budak'ın cenazesi toprağa verildi.

03.11.2024 15:46
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Van'ın Erciş ilçesinde dün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden sağlık çalışanı Emrah Budak'ın cenazesi toprağa verildi.

Otopsi işleminin ardından Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan 3 çocuk babası Budak'ın (42) cenazesi, Alkanat Mahallesi'ne getirildi.

Budak'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından gözyaşları ve dualarla mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze programına Van Valisi Ozan Balcı, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Budak'ın ailesi, yakınları, kurum amirleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Olay

Van'ın Erciş ilçesinde 1 Kasım'da, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kişi arasında kavga yaşanmıştı.

Kavganın ardından şikayet üzerine gözaltına alınan Aydın Tokay, dün sağlık kontrolü için Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne getirildiği sırada husumetlisi olduğu G.D'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

G.D'nin çevreye rastgele ateş etmesi sonucu vurularak ağır yaralanan hastanede yönlendirme personeli olarak görev yapan sağlık çalışanı Emrah Budak da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince ayağından vurulup etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan G.D'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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