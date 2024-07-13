Van'dan İstanbul'a Uyuşturucu Taşıyan Araçta 89 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Van'dan İstanbul'a uyuşturucu taşıdığı belirtilen araçta, 89 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Van'dan İstanbul'a araçla uyuşturucu taşındığı bilgisi alındı.

Ekiplerce takibe alınıp bir süre sonra durdurulan araçta uyuşturucu dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 60 bal kutusunda, koli bandıyla sarılı poşetlerde 120 parça halinde 62 kilo 680 gram eroin ile yine poşete konulan 56 parça halinde 26 kilo 640 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.