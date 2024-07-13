Van'dan İstanbul'a Uyuşturucu Taşıyan Araçta 89 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'dan İstanbul'a Uyuşturucu Taşıyan Araçta 89 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan İstanbul'a uyuşturucu taşındığı bilgisini aldı. Yapılan takip sonucunda durdurulan araçta, uyuşturucu dedektör köpeğiyle yapılan aramada 62 kilo 680 gram eroin ve 26 kilo 640 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

13.07.2024 22:13
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Van'dan İstanbul'a uyuşturucu taşıdığı belirtilen araçta, 89 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Van'dan İstanbul'a araçla uyuşturucu taşındığı bilgisi alındı.

Ekiplerce takibe alınıp bir süre sonra durdurulan araçta uyuşturucu dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 60 bal kutusunda, koli bandıyla sarılı poşetlerde 120 parça halinde 62 kilo 680 gram eroin ile yine poşete konulan 56 parça halinde 26 kilo 640 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'dan İstanbul'a Uyuşturucu Taşıyan Araçta 89 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'dan İstanbul'a Uyuşturucu Taşıyan Araçta 89 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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