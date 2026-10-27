Van Edremit\'te zabıta denetiminde bozuk 860 koli ayran atık merkezinde imha edildi

Van Edremit'te zabıta denetiminde bozuk 860 koli ayran atık merkezinde imha edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edremit Belediyesi zabıtası, Van Gölü Toptancılar Sitesi'ndeki işletmede son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş 860 koli ayran tespit etti. Tüketici sağlığını korumak ve piyasaya sunulmasını önlemek için el konulan ayranlar atık merkezinde imha edildi.
Van'ın Edremit ilçesinde, son kullanma tarihinin geçtiği ve bozulduğu belirlenen 860 koli ayran imha edildi.
Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü Toptancılar Sitesi'ndeki bir işletmede denetim yaptı.
Denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş 860 koli ayran tespit edildi.
Tüketici sağlığını korumak ve ürünlerin piyasaya sunulmasını önlemek amacıyla el konulan ayranlar, atık merkezinde imha edildi.
Kaynak: AA
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