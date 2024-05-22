Van\'ın Edremit ilçesindeki su bendi tahribatı giderildi

Güncel

Van'ın Edremit ilçesindeki Dönemeç Daltası'ndaki su bendinde yaşanan tahribat, Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ve belediyelerin çalışmasıyla giderildi.

Son zamanlarda yaşanan yağışlar ve karların erimesiyle Dönemeç Daldası'ndaki su seviyesi de yükseldi.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan deltada, su bendinin bilinçsiz kişilerce tahrip edilmesi ve yükselen su seviyesinin göle akmasıyla tahribat yaşandı.

Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin de çalışmasıyla tahrip olan su bendi onararak suyun akışı önlendi.