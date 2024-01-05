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Van Gölü Havzası'nda Çevre Temizliği Yapıldı - Son Dakika
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Van Gölü Havzası'nda Çevre Temizliği Yapıldı

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve öğrenciler, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 'Van Gölü Havzası Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Projesi' kapsamında, Van Gölü sahilinde çevre temizliği yaptı. Van Gölü havzasındaki güzelliklerin korunması, çevre temizliği ve su kaynaklarının önemi hakkında öğrencileri bilgilendiren aktivistler, Van Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü Köyü İlkokulu ve Ortakolu öğrencileriyle sahilde çöp topladı. Toplanan çöpler, Tatvan Belediyesi'nin çöp aracına yüklenerek katı atık tesisine gönderildi.

Van Gölü Havzası\'nda Çevre Temizliği Yapıldı
05.01.2024 - 18:46,
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Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve öğrenciler, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün "Van Gölü Havzası Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Projesi" kapsamında, Van Gölü sahilinde çevre temizliği yaptı.

Van Gölü havzasındaki güzelliklerin korunması, çevre temizliği ve su kaynaklarının önemi hakkında öğrencileri bilgilendiren aktivistler, Van Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü Köyü İlkokulu ve Ortakolu öğrencileriyle sahilde çöp topladı.

Toplanan çöpler, Tatvan Belediyesi'nin çöp aracına yüklenerek katı atık tesisine gönderildi.

Vangölü Aktivistleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Maşallah Özel, gazetecilere, İçişleri Bakanlığının projesi kapsamında Bitlis ve Van İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yaptıkları protokol çerçevesinde okullarda eğitim seminerleri düzenlediklerini söyledi.

Öğrencileri çevre temizliği ve Van Gölü havzasının korunması konusunda bilgilendirdiklerini anlatan Özel, "Okullardaki eğitim seminerlerinin yanı sıra birbirinden farklı etkinlikler de yapıyoruz. Van Gölü'nde tekne turu düzenledik. Bugün de Kıyıdüzü Köyü İlkokulu ile Ortaokulu'ndaki öğrencilere verdiğimiz eğitim seminerinin ardından sahilde çevre temizliği yaptık. Amacımız çevre temizliği ve doğanın korunmasının önemini çocuklarımıza aşılamaktır." diye konuştu.

Çevre temizliği ve çöp toplama etkinliğine katılan öğretmen Eylem Memili ise farkındalık oluşturmak amacıyla dernek üyeleriyle sahilde çevre temizliği yaptıklarını belirtti.

Memili, öğrencileri çevre konusunda bilinçlendiren dernek üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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