Van Gölü'nde Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van Gölü'nde Arama Çalışmaları Sürüyor

Van Gölü\'nde Arama Çalışmaları Sürüyor

Kaybolan öğrenci Rojin Kabaiş için Van Gölü'nde kapsamlı arama çalışmaları devam ediyor.

15.10.2024 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VAN GÖLÜ'NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Van'da, kaybolan üniversite birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor. Kabaiş için göl üzerinde ve gölün derinliklerinde Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı'nın yürüttüğü arama çalışmalarının tüm detayları ise basın mensupları tarafından yerinde görüntülendi.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği, itfaiye ve AFAD dalgıç ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Rojin'in bulunması için yürütülen çalışmalarda Ankara, Çanakkale ve Samsun'dan getirilen ve görüntü kalitesi daha iyi olan yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar ve polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor

90 KİLOMETREKARELİK ALAN TARANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler botlarda bulunan yandan taramalı sonar cihazlarıyla 200 metre sağ, 200 metre sol yanı olmak üzere toplam 400 metre genişliğinde 300 metre derinliğinde alan taraması gerçekleştirdi. Yandan taramalı sonar cihazının tespit ettiği cisimler ise Türk mühendisler tarafından üretimi yapılan uzaktan kumandalı su altı robotu ile görüntüleniyor. Yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki cisimleri göl yüzeyine çıkarabilme özelliğine sahip olan bu cihaz ile görüntülenen cisimleri teşhis için dalgıçlar dalış gerçekleştiriyor. Arama çalışmaları 18'inci günde, tüm teknolojik imkanlarla sürüyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı tarafından, göl yüzeyinde şu ana kadar yürütülen çalışmalarda 90 kilometre karelik alan tarandı.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik, Teknoloji, Güvenlik, Van Gölü, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:28 Özgür Özel’den AK Parti’nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki
14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
14:01 İstanbul’da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı İstanbul'da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 AK Parti, “Öldüren kadar ölen de suçlu“ diyen meclis üyesi için harekete geçti AK Parti, "Öldüren kadar ölen de suçlu" diyen meclis üyesi için harekete geçti
22:01 Eskişehir’de tüyler ürperten olay: Arazinin ortasına bırakılan tabuttaki not polisi alarma geçirdi Eskişehir'de tüyler ürperten olay: Arazinin ortasına bırakılan tabuttaki not polisi alarma geçirdi
21:50 EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic’in cezaları belli oldu EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu
21:18 “Devlet yetmiyor“ diyen başkana İstanbul Valisi’nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin "Devlet yetmiyor" diyen başkana İstanbul Valisi'nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin
21:14 Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu Cinnet getiren adam, dehşet saçtı Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı
20:58 Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 15:36:42. #1.11#
SON DAKİKA: Van Gölü'nde Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.