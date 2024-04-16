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Van Gölü'nde av yasağı başladı: İnci kefalleri göç hazırlığında

VAN - Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı başladı.

Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefali balıkları, üremek için tatlı sulara göç yolculuğuna hazırlanıyor. Tatlı sularda akıntının tersine yüzerek akarsulara akın eden inci kefalleri, göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşıyor. Bu sırada izleyene görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat esaslı nöbet tutuyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir öncülüğündeki ekipler, Van Gölü'ne dökülen Engil Çayı suyunun sıcaklık ve oksijen miktarını ölçtü. Suyun debisi ve oksijen miktarının yeterli olduğu akarsuda, su sıcaklığı ise 10.9 santigrat derece olarak ölçüldü. Göçün sağlıklı bir şekilde başlaması için su sıcaklığının 13-14 derece civarında olması gerektiği belirtildi.

"Geçtiğimiz av yasağında 1 milyon 200 bin lira idari para cezası uyguladı"

İHA muhabirine konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefalinin üremek için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında Van Gölü ve Erçek Gölü'ne dökülen tatlı sulara göç ettiğini hatırlattı. İnci kefali balıklarının bu döneminde kaçak avcıların yoğun bir şekilde hedefi haline geldiğini ve bunun için de önemler aldıklarını ifade eden Şube Müdürü Demir, "Bakanlığımızdan gelen bütçe doğrultusunda kiraladığımız araçları, yasak dönemde kaçak avcılarla mücadele etmek için kolluk kuvvelerine ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edilecektir. 2023 yılında inci kefali av yasağı dönemi boyunca, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ekipleri, Jandarma, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Emniyet, personelleri ile birlikte 7/24 denetimler yaparak kaçak avlanan 169 şahsa yaklaşık 1 milyon 200 bin lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca 9 bin metre uzunluğunda manyat ve misina ağı ile 50 ton canlı ve 40 ton ölü balığa el konuldu. Canlı olan balıklar tekrardan suya bırakıldı. İnci kefali av yasağında her yıl olduğu gibi bu yılda İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz, kolluk kuvvetleri ile birlikte 7 gün 24 saat esaslı sahada görev alarak, inci kefali kaçak avcılığına müsaade etmeyecektir" dedi.

"İnci kefalini korumak hepimizin görevidir"

İnci kefali göçünün başladığı 15 Nisan tarihinden itibaren göçün gerçekleşeceği su kaynaklarında incelemeler yaptıklarını dile getiren Demir, "Bu incelemeler kapsamında şu an Edremit İlçesinde bulunan inci kefali balığının göç alanlarından biri olan Engil Çayı'ndayız. Yaptığımız incelemelerde, bu yıl yağışların bol olmasından dolayı Engil Çayı'nın su debisinin göç için yeterli seviyeye ulaştığını söyleyebiliriz. Ayrıca çayda yaptığımız su analizinde suyun sıcaklığının; 10.9 santigrat derece, çözünmüş oksijen miktarının ise 9,18 mg/L olduğu görüldü. Oksijen miktarının göç için yeterli seviyede olduğu, su sıcaklığı ise 13-14 dereceye ulaştığında göç yolculuğunun başlayacağını söyleyebiliriz. İnci kefalini korumak sadece Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kolluk kuvvetlerinin görevi değil, inci kefalini korumak hepimizin görevidir. İlimizin ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlayan ve endemik bir tür olan inci kefalini korumak ve gelecek nesillere devamlılığını sağlamak için üreme döneminde avlamıyoruz, satmıyoruz ve satın alınmasına müsaade etmiyoruz" diye konuştu.