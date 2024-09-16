Van Gölü\'nde Dev Mikrobiyalit Keşfi

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BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde faaliyetini sürdüren Adilcevaz Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, beraberindeki dalgıçlarla birlikte Van Gölü'nde bugüne kadar görülen mikrobiyalitlerden en uzun olanın kayıt altına aldıklarını belirterek, "Adilcevaz açıklarında yaklaşık 34 metre 6 santimetre bir mikrobiyalite denk geldik" dedi. Birol, mikrobiyalitlerin turizme kazandırılması noktasındaki çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nde mikrobiyalitler açısından yeni keşifler yapılıyor. Adilcevaz ilçesinde Dalış Okulunda eğitimler veren dalgıç ve Adilcevaz Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, geçtiğimiz günlerde eğitim için dalış yaptıkları sırada devasa bir miktobiyalite rastladıklarını söyledi.

Birol, görüntüleyip, fotoğrafını çektikleri mikrobiyalitin bugüne kadar Van Gölü'nde keşfedilmişler arasında en uzunu olduğunu söyledi.

Sportif dalışlar neticesinde üst çapı 15 metre olan ve palmiye ağacına benzeyen yeni mikrobiyalitle ilgili bilgi veren Birol, şunları söyledi:

"Van Gölü Havzasında bugüne kadar bulduğumuz en büyük mikrobiyaliti görüntüledik. Adilcevaz açıklarında yaklaşık 34 metre 6 santimetre bir mikrobiyalite denk geldik. Dernek olarak Van Gölü Havzası'ndaki mikrobiyalitlerin turizme kazandırılması noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da mikrobiyalitlerin jeosit alanı ile ilgili çalışmaların yapılmasını bekliyoruz. Dalış okulumuzun şu anda bu konudaki çalışmaları ise sürüyor. Netice itibari ile sportif dalışta bulmuş olduğumuz mikrobiyalitler Van Gölü Havzasına ışık tutacağını inanıyorum. Eşsiz güzelliğiyle dalış severleri biz Van Gölü'ne bekliyoruz. Bu noktada yapmış olduğumuz çalışmaların tümü ilçemiz ve ilimiz içindir. Van Gölü Havzasına yapmış olduğumuz çalışmalar ortada zaten. Bununla ilgili çalışmalarımız ileriki dönemlerde sürecek. Bulduğumuz bu en büyük mikrobiyaliti kayıt altına aldık."