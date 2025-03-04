Van Gölü’nde İklim Değişikliği Etkileri

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Van Gölü Havzası'nda yağış düzeni değişti

Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu;

"Van Gölü Havzası'nda iklim değişikliğinin etkileri artıyor"

VAN - Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü Havzası'nda iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha belirgin hale geldiğini belirterek, "Sonbaharda düşmesi gereken yağışlar artık düşmüyor, bunun yerine kış ve ağırlıklı olarak bahar aylarına kayıyor" dedi.

Son yıllarda, iklim değişikliğinin etkileri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de daha sık ve şiddetli bir şekilde hissedilmeye başlandı. Bu değişim, özellikle su kaynakları açısından kritik bölgeler olan Van Gölü Havzası'nda kendini belirgin bir şekilde göstermeye başladı. Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, havzada yağışların zamanlamasında ve miktarlarında yaşanan sapmaların, ekosistem ve su kaynakları üzerinde önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Alaeddinoğlu, bu değişikliklerin bölge için uzun vadede su sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü Havzası'ndaki yağış rejiminin son 20 yıl içinde önemli değişiklikler gösterdiğini belirtti. 2024 sonbahar ve kış aylarında havzada yağış eksikliğinin belirgin şekilde hissedildiğini ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de iklim değişikliğinin etkilerini artık çok daha sık görmeye başladık. Şüphesiz bu değişimler bazen zamansal, bazen de alansal olarak ortaya çıkıyor. Zamansal değişimlerin en önemlilerinden biri, özellikle Van Gölü Havzası için yağışların hem şekli hem de düşme aralıklarıyla ilgilidir. Geçmişte uzun yıllık yağış periyotlarına baktığımızda, ekim ayında başlayan bir yağışlı sezon yaşanır ve kasım ayında havzaya 50 milimetrenin üzerinde yağış düşerdi. Yani havzaya düşen yağışın maksimum olduğu dönemlerden biri kasım ayıydı. Ancak son 20 yıldır bu uzun yıllık periyot büyük ölçüde değişti. Sonbaharda düşmesi gereken yağışlar artık düşmüyor, bunun yerine kış ve ağırlıklı olarak bahar aylarına kayıyor. Bugün de bunun sonuçlarını görüyoruz" diye konuştu.

"Sonbahardaki yağışlar bahar aylarına kaydı"

2024 sonbahar ve kış aylarında yağışın gerçekleşmediğini ve bu yıl da benzer bir durum yaşandığını dile getiren Alaeddinoğlu, "Ocak ayı da aynı şekilde kurak geçti. Sadece Van Gölü Havzası'nda değil, Türkiye'nin tamamında kış ayları yağışsız seyretti. Havzada 54-55 yıllık sağlıklı yağış ölçümleri mevcut ve Ocak 2025, bu 55 yılın en kurak ocak ayı olarak kaydedildi. Şubat ayının başları da yağışsız geçti, ancak sonlarına doğru gerçekleşen kar yağışlarının havzayı olumlu yönde etkilediğini düşünüyoruz. Geçen yıl da benzer bir tablo yaşanmıştı. Bu yıl muhtemelen mart ve nisan aylarında da yağışlar devam edecek. Büyük ölçüde yağmur şeklinde olabilir, çünkü son 20 yıllık istatistik verileri sonbahardaki yağışların, bahar aylarına kaydığını gösteriyor. Son birkaç yıldır da bu değişimi gözlemliyoruz. Neredeyse Akdeniz ikliminin bozulmuş bir şekli büyük ölçüde havzaya yerleşecek" şeklinde konuştu.

"Su sorunu yaşanmaya devam edecek"

Van Gölü Havzası için gelecekte daha büyük su sorunlarının yaşanabileceğine dikkat çeken Alaeddinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bugün belli ölçüde yağış görülse de, gelecekte yağışlarda bir azalmanın yanı sıra sıcaklık artışı ve buharlaşmanın şiddetinin de etkisiyle havzanın maalesef su sorunu yaşamaya devam edeceğini söyleyebiliriz."