Van Gölü\'nde İnci Kefali Av Yasağı Komisyon Toplantısı Düzenlendi

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemi boyunca kaçak avlanmasının önlenmesi, kontrol ve denetim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla İnci Kefali Av Yasağı Komisyon Toplantısı düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, balıkların yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç edebilmesi ve neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da av yasağının başlayacağı anımsatıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, toplantıda yaptığı konuşmada, inci kefalinin kentin ekonomisi ve turizmi için çok önemli olduğunu söyledi.
İnci kefalinin neslini korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın çok önemli olduğunu belirten Görentaş, sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak için üreme döneminde av yasağına uyulması gerektiğini vurguladı.
Toplantıda, 2023 yılı av yasağı döneminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi, 2024 yılı av yasağı dönemi için yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alındı.
Toplantıya, Van Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Edremit, Tuşba, İpekyolu, Muradiye, Erciş belediyeleri, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve DSİ 17. Bölge Müdürlüğü'nden yetkililer katıldı.
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