Van Gölü'nde İnci Kefali Avı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van Gölü'nde İnci Kefali Avı Başladı

Van Gölü'nde inci kefali av yasağının sona ermesiyle balıkçılar, göle açıldı. Balıkçılar, güvenlik önlemleri sayesinde nesli korunan inci kefalini avlayabilecek. Av sezonunun başlamasıyla balıkçılar, bereketli bir sezon beklediklerini ifade etti.

16.07.2024 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da balıkçılar, inci kefali av yasağının sona ermesiyle, "vira bismillah" diyerek Van Gölü'ne açıldı.

Van Gölü'nde endemik tür olan ve 15 Nisan- 15 Temmuz tarihlerinde üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla başlatılan av yasağı sona erdi.

Van Gölü'ne kıyısı bulunan İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde günün ilk ışıklarıyla göle açılan balıkçılar, ağlarını sulara bıraktı.

Balıkçılar, güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde son yılların en güvenli üreme dönemlerinden birini yaşayan inci kefalini, 15 Nisan'a kadar avlayabilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, AA muhabirine, av yasağı döneminde koruma çalışmalarının başarılı geçtiğini söyledi.

Yağışlar sayesinde inci kefalinin tatlı sulara yolculuğunun rahat gerçekleştiğini belirten Demir, "15 bin kişi geçimini inci kefalinden sağlıyor. Kentimize 15 milyon dolar katkıda bulunuyor. Bu sezon 79 tekne ağlarını atmak için göle çıkacak." dedi.

Balıkçı Atilla Dağdelen, "Bugün itibarıyla av sezonu açıldı ve ağlarımızı Van Gölü ile buluşturduk. Bereketli bir sezon bekliyoruz. Bu yıl balığımız göç ederken iyi korundu. Bu nedenle balık bolluğu olacak." diye konuştu.

Uzun aranın ardından av sezonuna başladıklarını belirten Erdal Altaş, "Av yasağı döneminde sıkı önlemler alındı. Biz de bugün ilk ağlarımızı attık. Umarım bereketli bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

15 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Şeyda, "Av yasağı döneminde hazırlıklarımızı tamamladık. Üç aydır sabırsızlıkla bugünü bekliyorduk. Bugün ağlarımızı attık. Balık satışına başlıyoruz. Sevinçliyiz, balıkçılara hayırlı bir sezon olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Van Gölü, Van, Balıkçılık, Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde İnci Kefali Avı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL ’ye yükseltildi En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi
11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
10:41 ÖSYM’den emsal niteliğinde karar Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:17 Gümüşhane’de korkunç kaza Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
11:02 Bunu kimse beklemiyordu Mourinho’nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig’den talip var Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var
10:45 Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun’a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses
10:40 Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti Fiziğini gören sessiz kalamadı Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti! Fiziğini gören sessiz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 12:20:47. #1.13#
SON DAKİKA: Van Gölü'nde İnci Kefali Avı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement