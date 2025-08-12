Van Gölü'nde İnci Kefali Popülasyonu Artıyor - Son Dakika
Van Gölü'nde İnci Kefali Popülasyonu Artıyor

12.08.2025 09:59
Van Gölü'nde inci kefali stokları 7,500 ton ile artış gösterdi, koruma önlemleri başarı sağladı.

VAN Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, Van Gölü'nde avlanabilir inci kefali stokunun yaklaşık 7 bin 500 ton olduğunu söyledi. Son yıllarda alınan önlemlerle balık popülasyonunda artış yaşandığını ve kentte yaşayan 20 bine yakın insana geçim kaynağı haline geldiğini anlatan Şişman, "Koruma çalışmaları sayesinde balık boyunda önemli bir artış gözleniyor. 2000'li yıllarda 17-18 tane inci kefali bir kilo gelirken, şu an 9 tanesi bir kilo gelmeye başladı. Boyları ortalama 23 santimetreye kadar uzadı. Bu da koruma çalışmaları sayesinde oldu" dedi.

Dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik balık türü olan inci kefali, kentin ekonomisine sağladığı gelirle de dikkat çekiyor. Sadece üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin sürekliliği için her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri, yasağın uygulandığı dönemlerde havadan ve karadan gölün takibini sağlarken, Sahil Güvenlik ekipleri de kaçak avlanmalara karşı göl üzerinde sıkı denetimler yapıyor. Son yıllarda kolluk kuvvetlerinin aldığı önlemler sayesinde inci kefalinin boyu 23 santimetreye kadar uzarken, popülasyonu da artıyor. İnci kefali, av yasağı tarihleri dışında 9 ay boyunca gölde avlanıyor. Kaçak avlanmalara karşı alınan önlemlerle sayıları her geçen yıl çoğalan inci kefalinden kentte yaklaşık 20 bine yakın insanın da geçimini sağlıyor.

'BALIĞIN BOYU 23 SANTİME ULAŞTI'

Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, son yıllarda alınan koruma önlemleri sayesinde balık popülasyonunda artış yaşandığını ve boyunun uzadığını söyledi. Şişman,"15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında inci kefalinin üreme dönemi olduğu için av yasağı uygulanıyor. 15 Temmuz'dan sonra da av yasağı bitti ve av sezonu 16 Temmuz itibarıyla başladı. Geçen yıl 7 bin 500 ton civarında balık avcılığı yapıldı, bu yıl da beklentimiz bu yönde. Bu yıl alınan koruma çalışmalarında 128 kaçak avcıya 2 milyon 700 bin TL idari para cezası uygulandı. Jandarma, Sahil güvenlik ve polis ekiplerimizin de desteğiyle bu yıl sıkı bir denetim faaliyeti yürüttük. Mevsim kurak gitmesine rağmen biz sahadaki denetim faaliyetlerimizi sağlıklı bir şekilde yürüttük. Şu an 7 bin 500 ton civarında bizim avlanabilir balık stokumuz var. 2000'li yıllarda 17-18 tane inci kefali bir kilo gelirken, şu an 9 tane inci kefali bir kilo gelmeye başladı. Boyları da ortalama 23 santimetreye kadar uzamış durumda. Ayrıca Erçek gölünde de 180 ton balık stokumuz var. Oradaki avcılık faaliyetleri de Van Gölü ile aynı şekilde devam ediyor" dedi.

'DENETİMLERDE 7 TON 800 KİLOSU CANLI 79 TON İNCİ KEFALİNE EL KONULDU'

Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, bu dönem ekiplerin yaptıkları denetimlerde ise kaçak avlanan 7,8 ton balığa el konulduğunu belirterek, "El konulan balıkların 800 kilosu canlıydı ve bunlar tekrar suya bırakıldı. Balıkların boylarının artması ve balık stoğunun artmasını alınan koruma çalışmaları sayesinde oldu. Bilinçli yetiştiricilik, saha faaliyetleri, saha denetimleri, emniyet ve jandarma güçlerimizin çalışmaları sayesinde balık stokumuz her geçen yıl artıyor." diye konuştu.

Kaynak: DHA

