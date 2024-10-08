Van Gölü'nde Mikrobiyalit Tehdidi - Son Dakika
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Van Gölü'nde Mikrobiyalit Tehdidi

Kuraklık nedeniyle Van Gölü'nde su seviyesi kritik derecede düştü, mikrobiyalitler ortaya çıktı.

08.10.2024 21:38
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Van Gölü sahilinde korkutan tablo: Sular çekildi, mikrobiyalitler ortaya çıktı

BİTLİS - Van Gölü, kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu kuraklık tehdidi altında.

3 bin 712 kilometrekarelik büyüklüğü ile dünyanın ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü son yıllarda kuraklıktan en çok etkilenen yerlerden oldu. Etkisini her geçen yıl artıran kuraklık, yağışların azalması ve artan sıcaklıkla birlikte artan buharlaşma sonucu göldeki su seviyesini düşürüyor. Van Gölü'nün Adilcevaz ilçesin kıyı bandında suların çekilmesiyle sahilde yükselen mikrobiyalitler korkunç tabloyu ortaya koyuyor.

Van Gölü'nde suyun çekilmeye devam ettiğini ifade eden Ünal Hemen isimli vatandaş, "Van Gölü'nün kuruması bizleri endişelendiriyor. Adilcevaz kıyı bandında mikrobiyalitlerin yükselmesi korkunç manzarayı göz önüne seriyor. Van Gölü demek çevrenin nefesi demek. Van Gölü demek çevrenin oksijen havası demek. İnşallah yağışlar bol olur Van Gölü eski haline kavuşur" dedi.

Kaynak: İHA

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