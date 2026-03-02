Van Gölü'nde Yaralı Kuşlar Tedavi Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van Gölü'nde Yaralı Kuşlar Tedavi Ediliyor

Van Gölü\'nde Yaralı Kuşlar Tedavi Ediliyor
02.03.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaralı yırtıcı kuşlar, Van YYÜ Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek doğaya kazandırılıyor.

Van Gölü Havzası'nda çeşitli nedenlerle yaralanan yırtıcı kuşlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırılıyor.

Sulak alanları ve coğrafi yapısı nedeniyle yaban hayatı bakımından zengin popülasyona sahip Van Gölü Havzası, onlarca kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Yılın her döneminde yaban hayatının hareketli olduğu havzada, kartal, şahin, akbaba ve puhu gibi yırtıcı kuşlar sıklıkla gözlemleniyor.

Havzada çeşitli nedenlerle yaralanan ya da yeterince beslenemedikleri için bitkin düşen bu kuşlar, güvenlik güçleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile duyarlı vatandaşlar tarafından tedavi için YYÜ Yaban hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor.

Burada bakım ve tedavileri yapılan kuşlar, rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden yaşam alanlarına bırakılıyor. Uçma yetisini kaybeden ya da doğaya kazandırılma imkanı bulunmayan kuşlar ise merkezde misafir ediliyor.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'nın sulak alan yönünden zengin bir bölge olduğunu söyledi.

Eşsiz coğrafi yapısıyla tür zengini bir coğrafyaya sahip olduklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Birçok türden yaban hayvanları bölgemizde bulunuyor. Merkezimize yılın her gününde, haftasında ve mevsiminde yaban hayvanları gelmekte. Yırtıcı kuş türleri ağırlıklı olarak merkezimizde tedavi edilmekte. Bu kuşlar arasında nesli tükenmekte ya da tehlike altında olan akbabalar da bulunuyor. Hatta Anadolu'da 100 yılda bir görülen yakalı toy kuşunu merkezimizde tedavi edip tekrar doğaya kazandırdık. Şu anda merkezimizde 3 şahin, 3 kaya kartalı, bir akbaba, bahçemizde ise bir sakallı akbaba, 2 puhu, 3 kartal olmak üzere yaklaşık 20'nin üzerinde hayvan bulunuyor. Bunlardan 12'si merkezimizde tedavi görüyor. Diğer kuşları ise bahçemizde misafir ediyoruz."

??????????????- Doğaya dönemeyen kuşlar merkezde misafir ediliyor

Yaban hayvanlarının insanla temasa geçmeyen hayvanlar olduğunu dile getiren Aslan, "Eğer insana yakalanıyorsa hayvan yüzde 70-80 yetisini kaybetmiştir çünkü yaban hayvanı insanı görünce tehlike olarak görür kaçar. Merkezimize gelen hayvanları en kısa zamanda iyileştirip doğaya salıyoruz. Doğaya dönemeyecek durumda olursa, örneğin kanadı kopmuş, pençesi, gagası kırılmış kuş veya evcilleşmiş bir kurt gibi, onları da merkezimizde misafir ediyoruz. Bahçemizdeki habitat alanında barındırıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Gölü Havzası, Van Gölü, Güncel, Çevre, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Yaralı Kuşlar Tedavi Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş büyürken Papa’dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin
Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler
Herkes Ahmedinejat’ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor
Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

11:58
Kuveyt’te ABD’ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
11:31
İstanbul’da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
11:07
İran’ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 12:29:13. #7.11#
SON DAKİKA: Van Gölü'nde Yaralı Kuşlar Tedavi Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.