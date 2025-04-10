Van Gölü'nün incisi tescillendi

İnci kefali coğrafi işaret belgesiyle koruma altına alındı

VAN - Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayan endemik tür inci kefali balığı tescillendi.

Bir dizi ziyaret ve açılış programına katılmak üzere Van'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bedesten Çarşısı'nın açılışına da katıldı. Törende, inci kefali için hazırlanan coğrafi işaret tescil belgesi, Bakan Kacır tarafından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva'ya takdim edildi. Böylece Van'ın simgelerinden biri haline gelen inci kefali, tescil belgesiyle koruma altına alınmış oldu.

Törende konuşan Bakan Kacır, Van'ın kültürel ve ekonomik değerlerinden biri olan inci kefali balığının coğrafi işaretle tescillendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Anadolu'dakiler" projesi kapsamında bu yerel değerin koruma altına alındığını ifade eden Kacır, Türkiye'nin dört bir yanında benzer projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Bakan Kacır, Van Gölü inci kefali coğrafi işaret belgesinin hayırlı olmasını temenni etti.

Bedesten Çarşısı'nın açılışının ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Kacır, burada partililerle bir araya geldi. Daha sonra Van Valiliğini ziyaret eden Kacır, programının ardından kentten ayrılmak üzere Van Ferit Melen Havalimanına geçti.