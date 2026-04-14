Van Gölü'nde kaybolan genç cansız bulundu
Van Gölü'nde kaybolan genç cansız bulundu

Van Gölü\'nde kaybolan genç cansız bulundu
14.04.2026 07:48  Güncelleme: 07:49
17 yaşındaki Boran Öner'in, Van Gölü'nde kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmaları sonucu cansız bedeni sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VAN Gölü'nde kaybolan Boran Öner'in(17) cansız bedeni, sabah saatlerinde deniz polisi, sahil güvenlik ve polis dalgıç ekiplerince gölde bot ve teknelerle yapılan arama çalışmaları sonucu sudan çıkarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Edremit ilçesindeki liman bölgesinde meydana geldi. Boran Öner'in göle düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye deniz polisi, sahil güvenlik, polis dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamayınca ekipler, çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Deniz polisi, Sahil Güvenlik, Van Gölü Grup Komutanlığı ve dalgıç ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucu Boran Öner'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Öner'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırılırken, işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde kaybolan genç cansız bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Van Gölü'nde kaybolan genç cansız bulundu - Son Dakika
