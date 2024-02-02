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Van Gürpınar'da Alabalık Tesislerinde Yavru Üretimi İçin Sağım İşlemi Yapıldı - Son Dakika
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Van Gürpınar'da Alabalık Tesislerinde Yavru Üretimi İçin Sağım İşlemi Yapıldı

Van Gürpınar\'da Alabalık Tesislerinde Yavru Üretimi İçin Sağım İşlemi Yapıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan alabalık tesislerinde, yavru alabalık üretimi için sağım işlemi gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi görevlileri tarafından yapılan sağım işlemi, tesis işletmecilerine destek sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. İlçede bulunan 39 alabalık tesisi içerisinde 22'sinde yavru alabalık yetiştirilmektedir. Bu süreçte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tesislerde denetim yaparak üreticilere bilgi vermektedir. Tesis işletmecisi ise doğal havuzlarda yılda 100 tona yakın balık elde ettiklerini ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sürekli destek sağladığını belirtmiştir.

02.02.2024 12:09
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Van'ın Gürpınar ilçesindeki alabalık tesislerinde, yavru alabalık üretimi için sağım işlemi yapıldı.

İlçedeki alabalık çiftliğinde yapılan sağım işlemi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi görevlilerince gerçekleştirildi.

Şube Müdürü Muhammet Demir, AA muhabirine, üreticilere her konuda destek olduklarını söyledi.

Kentte 39 alabalık tesisinin bulunduğunu, bunların toplam üretim miktarının yıllık 2 bin 500 ton olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bu 39 işletmenin 22'sinde yavru alabalık yetiştiriliyor. İlimizde alabalık sağımı devam ediyor. Biz de balıkların sağımından satışına kadar geçen süreçte tesislerde denetim yapıyoruz. Üreticilere bilgiler veriyoruz. Şu an tesisimizde ortalama 2 kilogramlık anaçların sağımı yapılıyor. Yaklaşık 250 anaç sağımı gerçekleştirilecek ve yaklaşık 750 bin yumurta elde etmeyi bekliyoruz."

Tesis işletmecisi Muhammet Fatih Yılmaz ise "Doğal havuzlarımız var. Yılda 100 tona yakın balık elde ediyoruz. Mart ayına kadar sağıma devam ediyoruz. Bu süreçte yanımızda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederiz. Sürekli bizi destekliyorlar." dedi.

Kaynak: AA

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Muhammet Demir, Balıkçılık, Van, Balıkçılık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gürpınar'da Alabalık Tesislerinde Yavru Üretimi İçin Sağım İşlemi Yapıldı - Son Dakika
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