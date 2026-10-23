Van Gürpınar'da tır ile minibüs çarpıştı, 11 kişi yaralandı, 1 kişi kurtarılamadı - Son Dakika
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Van Gürpınar'da tır ile minibüs çarpıştı, 11 kişi yaralandı, 1 kişi kurtarılamadı

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Van Gürpınar\'da tır ile minibüs çarpıştı, 11 kişi yaralandı, 1 kişi kurtarılamadı
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Van'ın Gürpınar ilçesinde tır ile minibüs çarpıştı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamazken, ölen kişinin Hakkari'de görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Çavuştepe Mahallesi yakınlarında 30 AAH 872 plakalı minibüs ile 13 ABC 402 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolun kenarındaki tarlaya savrulan iki araçtaki 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden yaralının Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan polis memuru olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Acil DurumÇavuştepeGüvenlik3. SayfaHakkariGüncelPolisVanSon Dakika

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