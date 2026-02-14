Van, Hakkari ve Bitlis\'te Ulaşımda Aksamalar

Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 43 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte kar nedeniyle kapanan 6 yerleşim yerinden 5'i, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Şemdinli ilçesinde kapalı olan Alan köyü yolu ise karayolları ekiplerinin ana güzergahta yürüttüğü çalışmaların ardından ulaşıma açılacak.

Kentte dün akşam başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Bitlis'te de kar nedeniyle 5 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar yağışının etkisinin azalmasıyla tüm köy yollarının ulaşıma açıldığını bildirdi.