Van'ın Çatak ilçesinde genç kadın arıcı bal üretimini artırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Van'ın Çatak ilçesinde genç kadın arıcı bal üretimini artırmayı hedefliyor

Van\'ın Çatak ilçesinde genç kadın arıcı bal üretimini artırmayı hedefliyor

26 yaşındaki Kübra Mantaş, devlet desteğiyle 71 kovanla arıcılığa başladıktan sonra kovan sayısını artırarak daha fazla bal üretmeyi hedefliyor. Mantaş, elde edeceği balı birçok kente göndererek işini büyütmeyi planlıyor. Ayrıca, organik hayvancılığa verilen önemin arttığını gözlemleyen Mantaş, kendi işini kurarak bu alanda örnek olmak istediğini belirtti. Sıfır sermayeyle başladığı arıcılık işini, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı destekle büyütmeyi hedefleyen Mantaş, ayrıca coğrafi işaret tescili almayı da planlıyor.

20.05.2024 11:39
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Van'ın Çatak ilçesinde devlet desteğinden faydalanarak 71 kovanla arıcılığa başlayan 26 yaşındaki Kübra Mantaş, kovan sayısını artırarak daha çok bal üretmeyi hedefliyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü'nden 2022'de mezun olan Mantaş, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne müracaat etti.

Başvurusunun kabul edilmesiyle 71 arılı kovan desteği almaya hak kazanan Mantaş, Çatak'a bağlı Alacayer Mahallesi'nde arıcılığa başladı.

Yaklaşık bir yıldır yaptığı arıcılığı meslek edinen Mantaş, ilkbaharda zengin floraya sahip yaylalara bıraktığı kovanlardan elde edeceği balı, birçok kente göndererek işini büyütmeyi planlıyor.

Mantaş, AA muhabirine, üniversiteyi 2 yıl önce bitirince kendi işini kurmak için Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ne başvurduğunu söyledi.

Devletin sağladığı destekle bu hayalini gerçekleştirdiğini belirten Mantaş, "Mezun olduğum alanda ilerlemek istedim ve arıcılık yapmaya karar verdim. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi ile 71 arılı kovan desteği aldım. Kadınların devlet tarafından desteklenmesini çok önemli buluyorum. Bölgemizdeki kadınlara örnek olmak istiyorum." dedi.

"Organik hayvancılığa verilen önemin gün geçtikçe arttığını gözlemledim"

Üniversitede aldığı uygulamalı ve teorik eğitimlerin çok faydasını gördüğünü vurgulayan Mantaş, şunları kaydetti:

"Okulda organik tarım, hayvan yetiştirme, mekanizasyon, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım gibi dersler gördüm. Bilinçli tüketicinin her geçen gün daha saf ve kalıntı içermeyen gıda maddelerine yöneldiğini, organik hayvancılığa verilen önemin gün geçtikçe artığını gözlemledim. Öğrendiğim bilgileri pratiğe dönüştürmede katkı sağlayacağını düşündüğüm için böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdim. Küçük bir işletme olarak başladığım bu iş belki de bugüne kadar yapmak isteyip de cesaret edemeyenlere ya da 'Tek başıma başarabilir miyim?' diye düşünenlere yol gösterici olacaktır. Eğitimimin bal üremine katkı sağlayacağına inanıyorum."

"Sıfır sermayeyle arıcılığa başladım"

Mantaş, kovanlarından yılda ortalama 2 ton bal almayı hedeflediğini dile getirerek, "Bölgemiz zengin bir floraya sahip. Doğal koşullarda bal üretimini sağlayacağız. Arılara şeker, ek takviye gibi besin maddelerini vermiyoruz. Türkiye'nin birçok noktasına bal göndermeyi planlıyorum. Sıfır sermayeyle arıcılığa başladım. Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı destekle kurduğum işimi, baldan elde edeceğim gelirle büyütmek istiyorum. Bölgemizde çok yaygın yapılan arı yetiştiriciliği ve bal üretiminin coğrafi işaret tescilini almayı hedefliyorum. Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerinden görevliler sürekli bizi ziyaret ediyor, sorun ve taleplerimizi dinliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çatak, Van, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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