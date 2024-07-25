Van'ın Erciş ilçesinde yaylada çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van'ın Erciş ilçesinde yaylada çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Van\'ın Erciş ilçesinde yaylada çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Tif Yaylası'nda çobanlar arasında hayvanların otlatılması konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, bölgede güvenlik önlemi alındı.

25.07.2024 18:36
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Van'ın Erciş ilçesinde yaylada çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tif Yaylası'nda çobanlar arasında hayvanların otlatılması konusundaki anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürü sahiplerinin de karıştığı silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'ın Erciş ilçesinde yaylada çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'ın Erciş ilçesinde yaylada çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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