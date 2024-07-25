Van'ın Erciş ilçesinde yaylada çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Tif Yaylası'nda çobanlar arasında hayvanların otlatılması konusundaki anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürü sahiplerinin de karıştığı silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.
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