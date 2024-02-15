Van'ın Muradiye ilçesinde geçen hafta çığ nedeniyle kapanan mezra yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Tansu Mahallesi'ne bağlı 65 nüfuslu Ziyaret mezrasının yolu, 9 Şubat'ta çığ düşmesi sonucu kapandı.
Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde 7 kurumdan 16 teknik personelle oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyelerinin yaptığı incelemelerde ikinci çığ riski nedeniyle yolun açılması için çalışma başlatılamadı.
Bugün yapılan değerlendirmelerin ardından Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri söz konusu yolda çalışma yaptı.
AFAD ve UMKE ekiplerinin olası olumsuzluğa karşı hazır beklediği bölgede, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla yol açıldı.
Mahalle Muhtarı İsmet Tayancan, AA muhabirine, 9 Şubat'tan bu yana çığ nedeniyle yollarının kapalı olduğunu söyledi.
Muradiye Belediyesi ekipleri tarafından yolun açıldığını belirten Tayancan, "Desteklerinden dolayı Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan'a ve AFAD ekiplerine teşekkür ederiz." diye konuştu.
Mezrada yaşan Mehmet Sıddık Yavruöztürk ise "Yollarımızın kapalı olması nedeniyle ilçeye ulaşım sağlayamıyorduk. Belediye ekipleri yolumuzu açtı. Allah razı olsun." dedi.
Son Dakika › Güncel › Van Muradiye'de çığ nedeniyle kapanan yol açıldı - Son Dakika
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