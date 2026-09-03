Van Muradiye'de dron destekli denetimde yasa dışı yırtıcı kuş avcısına ceza kesildi - Son Dakika
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Van Muradiye'de dron destekli denetimde yasa dışı yırtıcı kuş avcısına ceza kesildi

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Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ile koordineli dron destekli izlemede yasa dışı yırtıcı kuş avı yapan bir kişi yakalandı. Şahsa idari para cezası ve tazminat uygulanırken, canlı mühre olarak kullanılan üç kaya güvercini ile av malzemelerine el konuldu, tedavileri tamamlanan güvercinler doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Van'da yapılan dron destekli izleme çalışmalarında, yasa dışı yırtıcı kuş avı yapan kişiye idari para cezası ve tazminat kararı uygulandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Van'ın Muradiye ilçesinde Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak dron destekli izleme çalışmaları gerçekleştirildiği kaydedildi.

Paylaşımda, çalışmalar kapsamında, yasa dışı yırtıcı kuş avı yapan bir kişinin tespit edildiği belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

"Şahsın, canlı mühre olarak kullandığı üç kaya güvercini ile av malzemelerine el konuldu. Şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı uygulanırken tedavileri tamamlanan güvercinler yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yaban hayatını korumak, doğal yaşamı geleceğe taşımak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Muradiye'de dron destekli denetimde yasa dışı yırtıcı kuş avcısına ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Muradiye'de dron destekli denetimde yasa dışı yırtıcı kuş avcısına ceza kesildi - Son Dakika
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