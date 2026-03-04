Van, Muş ve Bitlis'te Karla Mücadele

Van, Muş ve Bitlis'te kırsalda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsalda kar ve tipi nedeniyle 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş ve Bitlis

Muş'ta yüksek yerleşim yerlerinde kar ve tipi etkili oldu.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanması için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, kapalı yolları ulaşıma açtı.

Bitlis'te de İl Özel İdaresi ekipleri, daha önce açtıkları köy yollarında genişletme çalışması yaptı.