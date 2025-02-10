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Van, Muş ve Hakkari'de Ulaşım Sorunları

Van, Muş ve Hakkari\'de Ulaşım Sorunları

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor, karla mücadele sürüyor.

10.02.2025 12:18
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Van, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 10 mahalle ve 12 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 19 dereceye kadar düştüğü Van'ın Muradiye ilçesindeki şelale de soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Muradiye Şelalesi'nin buz tutan bölümleriyle oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

Muş/Hakkari

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte son günlerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirtti.

Merkez ile Varto ve Korkut ilçelerine bağlı 5 yerleşim yerinin yolunun kapalı olduğunu söyleyen Yentür, karla mücadele ekiplerinin söz konusu yolları açmak için çaba gösterdiğini ifade etti.

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Armutdüzü köyü Aktoprak mezrasının yolu, düşen çığlar nedeniyle kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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