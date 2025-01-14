Van Okulunda Güneş Enerjisi Eğitim İmkanı - Son Dakika
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Van Okulunda Güneş Enerjisi Eğitim İmkanı

Van Okulunda Güneş Enerjisi Eğitim İmkanı

Van Yıldırım Beyazıt Lisesi'nde güneş enerjisi santrali kurularak uygulamalı eğitim veriliyor.

14.01.2025 12:20
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Van Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 6 yıl önce çatıya kurulan güneş enerjisi santraliyle (GES) hem okulun elektrik ihtiyacının yarısı karşılanıyor hem de öğrencilere güneş enerjisi santralleri konusunda uygulamalı eğitim veriliyor.

Edremit ilçesindeki lisede Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Bölümü'nün açılmasıyla 2019'da öğretmenler ve öğrencilerin desteğiyle okulun çatısına güneş panelleri yerleştirildi.

Bu sayede elektrik ihtiyacının yüzde 50'sininin temiz enerjiden elde edildiği doğa dostu okulda, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Bölümü öğrencileri de GES konusunda uygulamalı eğitim imkanına kavuştu.

Şu ana kadar santralden yaklaşık 110 bin kilovatsaat enerjinin üretildiği okulda, elektrik giderlerinden bugünün fiyatlarına göre 600 bin lira tasarruf sağlandı.

"Santrali büyütmeyi düşünüyoruz"

Okul müdürü Evren Şahin, AA muhabirine, kurulan paneller sayesinde öğrencilere hem teorik hem de pratik eğitim verildiğini söyledi.

Van'ın güneş enerji potansiyeli açısından çok önemli bir şehir olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2018 yılında okulumuzda Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Bölümü açıldı. Okulumuzda hem teorik hem de pratik eğitimlere başladık. 2019 yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle okulumuzda güneş enerji santrali kurulumunu yaptık. Okulumuzun elektrik ihtiyacının yüzde 50'si güneş enerjisi santralinden karşılanmaktadır. Aylık ortalama 1500 kilovatsaat enerji üretiyoruz. 6 yılda yaklaşık 110 bin kilovatsaat enerji ürettik. Elektrik giderlerimizden bugünün kur fiyatlarına göre 600 bin lira tasarruf sağladık."

Öğrencilerin santral sayesinde uygulamalı eğitim aldığını anlatan Şahin, "Güneş enerji panellerinin alt mekanizmalarını yapmak için öğrencilere mekanik eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz staj için uzaklardaki güneş enerji santrallerine gitmek durumunda kalıyordu. Biz de bunu okulumuzda gerçekleştirip öğrencilerimizin bu eğitimi almalarını okulda almaları için çalışmayı gerçekleştirdik. Gerekli destek ve imkanlar sağlandığı zaman güneş enerjisi santralini büyütmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

"Paneller sayesinde uygulamalı eğitim alıyoruz"

11. sınıf öğrencisi Emirhan Doger ise yenilenebilir enerji konusunun geleceğin mesleği olduğunu bu nedenle Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Bölümü'nü tercih ettiğini belirtti.

Okula kurulan GES sayesinde uygulamalı eğitim de aldıklarını dile getiren Doger, "Burada yenilenebilir enerji teknolojileri hakkında hem teorik hem de pratik bilgiler öğreniyoruz. Panellerin yapılışı, kuruluşu ve montajını öğreniyoruz. Atölyemizde ve okulumuzda güneş panelleri var. Küçük bir tane de rüzgar türbini var. Burada üretilen enerjiyle okulumuzun elektrik ihtiyacı karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Okulunda Güneş Enerjisi Eğitim İmkanı - Son Dakika

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