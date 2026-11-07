Van Özalp'teki kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Van Özalp'teki kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Van Özalp\'teki kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
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Van Özalp\'teki kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Özalp ilçesindeki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Çiftçi, ekiplerin olay yerine sevk edildiğini ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

(ANKARA)- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Çiftçi, olay yerine ekiplerin sevk edildiğini belirterek, süreci ilgili kurumlarla birlikte yakından takip ettiklerini kaydetti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftçi, şunları kaydetti:

"Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi vefat etmiş, 5 kişi yaralanmıştır.

Kazanın ardından AFAD, jandarma, emniyet, 112 Acil Sağlık, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilmiştir. Süreci ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz.

Vefat edenlere Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: ANKA
İçişleri Bakanı3. SayfaGüncelTrafikÖzalpVanSon Dakika

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