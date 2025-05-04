Van Parklarında Bakım Çalışmaları Başladı

Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, havanın ısınmasıyla parklarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki 26 parkta, çim biçme, çevre düzenleme, bakım ve onarım çalışmaları yürüten ekipler, çocuk oyun gruplarını temizledi.

Çalışmaların yıl boyu devam edeceği belirtildi.