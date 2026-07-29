Van Sınırında Modüler Çelik Duvar Uygulaması - Son Dakika
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Van Sınırında Modüler Çelik Duvar Uygulaması

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Başkale’de 6 km’lik sınır hattında modüler çelik duvar sistemi uygulandı, güvenlik artırıldı.

Van'ın İran sınırında sürdürülen güvenlik duvarı çalışmaları kapsamında Başkale ilçesinde coğrafi şartların ağır olduğu 6 kilometrelik hat, ilk kez uygulanan modüler çelik duvar sistemiyle güçlendirildi.

Türkiye'nin İran'la en uzun kara sınırına sahip ili Van'da terör, kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır hattında son yıllarda fiziki güvenlik tedbirleri önemli ölçüde artırıldı.

Güvenlik duvarı, tel örgü, hendek, devriye yolları ve ileri teknoloji gözetleme sistemleriyle güçlendirilen hudut hattında Mehmetçik 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Çaldıran, Özalp, Saray ve Başkale ilçelerini kapsayan ve 2021'de başlatılan 305 kilometrelik güvenlik duvarı çalışmalarının 235 kilometrelik bölümü tamamlandı. Başkale sınırındaki son etap olan 70 kilometrelik bölümde çalışmalar devam ediyor.

Coğrafi şartların ağır, ulaşımın güç olduğu ilçe sınırındaki 6 kilometrelik kesimde ilk kez 1 metre beton zemin üzerine 5 metre çelik profil ve 90 santimetre jiletli telden oluşan modüler çelik duvar sistemi uygulandı.

Sınır güvenliğinde beton duvar ve ileri teknoloji desteği

İlçenin komşu ülkeyle sınırındaki kalan bölümlerde de beton duvar örme çalışmaları sürüyor.

Sınır hattına yakın bölgeye kurulan taş ocağında üretilen beton bloklar, iş makineleriyle çalışma alanlarına taşınarak zorlu arazi koşullarına rağmen belirlenen noktalara etaplar halinde monte ediliyor.

Hudut hattındaki güvenlik unsurları, elektro-optik ve asansörlü gözetleme kuleleri, termal kameralar, radar sistemleri ve gelişmiş sensörlerle destekleniyor.

Engebeli arazide görev yapan hudut birlikleri, insansız hava araçları, dronlar ve uzaktan komuta edilebilen otonom insansız kara araçlarıyla keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Menfezlerin bulunduğu bölgelere yerleştirilen fotokapan sistemleriyle olası geçişler anlık tespit ediliyor.

Hudut hattında hava kaynaklı tehditlere karşı da çok katmanlı savunma sistemi kullanılıyor.

İHA, dron ve paramotorlara karşı dronsavar sistemleri ile hava savunma topu ve taret (uçaksavar) monteli zırhlı personel taşıyıcıların görev yaptığı sınır hattında, keskin nişancı timleri ve komando birlikleri de kritik noktalarda konuşlandırılıyor.

"Hudut namustur" anlayışıyla sınırda 7/24 güvenlik

Başkale ilçesindeki 3 bin 55 metre rakımlı Meydan Hudut Karakolu'nda görev yapan Mehmetçik de zorlu arazi ve iklim koşullarına rağmen sınır güvenliğini gelişmiş gözetleme sistemleriyle sağlıyor.

Hudut birliklerine destek veren eğitimli iz takip ve arama köpekleri, özellikle sarp arazide yasa dışı geçişlerin tespitinde güvenlik güçlerine önemli katkı sağlıyor.

Hudut birlikleri, "Hudut namustur" anlayışıyla fiziki güvenlik tedbirleri ile teknolojik imkanları birlikte kullanarak İran sınırında yasa dışı geçişlere karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Başkale, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Sınırında Modüler Çelik Duvar Uygulaması - Son Dakika

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