Van Valisi Akdamar Adası'nı Gezdi ve Çalışmaları İnceledi - Son Dakika
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Van Valisi Akdamar Adası'nı Gezdi ve Çalışmaları İnceledi

Van Valisi Akdamar Adası\'nı Gezdi ve Çalışmaları İnceledi

Van Valisi Ozan Balcı, Akdamar Adası'nı gezerek restorasyon ve bakım çalışmalarını inceledi. Adada yapılan çalışmalarla ziyaretçilerin daha güvenli ve konforlu vakit geçirmeleri sağlandı. Vali Balcı, Akdamar Adası'nın önemli bir değer olduğunu belirterek, Van'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini vurguladı ve turistleri adayı ziyaret etmeye davet etti.

18.04.2024 19:53
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Van Valisi Ozan Balcı, Akdamar Adası'nı gezdi, restorasyon ve bakım çalışmalarını inceledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, adada, ziyaretçilerin daha güvenli ve konforlu vakit geçirmeleri için çalışmalar yapıldı.

Yürütülen çalışmaları inceleyen ve Vali Yardımcısı Furkan Duman'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Balcı, Akdamar Adası'nın önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Van'ın, tarihi, doğası, kültürüyle büyük bir zenginliğe sahip olduğunu kaydeden Balcı, şöyle konuştu:

"Kentin en önemli zenginliklerinden biri de Akdamar Adası. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir yer. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Valiliğimiz işbirliğiyle Akdamar Adası'nda restorasyon ve bakım çalışması yaptık. Güvenlik yolları yaparak, deforme olan bölümlerini onardık. Yürüyüş yollarını korkuluklarla güvenli hale getirdik. Adayı aydınlattık ve belirli yerlerine çeşmeler yaptırdık. Adanın birçok yerine kuş yuvaları bıraktık, iskeleyi düzenledik. Yerli ve yabancı turistlerin daha güzel vakit geçirmeleri için güzel bir çalışma oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Misafirlerimizi, kentimizin tarihi ve kültürel güzellikleri ile Akdamar Adası'nı ziyaret etmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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