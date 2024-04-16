Van Valisi Ozan Balcı, OSB\'deki Tekstil Fabrikalarını İnceledi

Van Valisi Ozan Balcı, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı devam eden tekstil fabrikalarının inşaatında incelemelerde bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Balcı, Vali Yardımcısı Furkan Duman ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'dan fabrikalar hakkında bilgi aldı.
Balcı, kentin imarı ve ihyasının yanında vatandaşların, huzuruna katkı sağlanmak için çalıştıklarını belirtti.
İstihdam konusunda önemli adımlar atıklarını ifade eden Balcı, "Valiliğimizin 6 fabrikası şu an faaliyette. 2 bin insanımız istihdam ediliyor. 4 fabrika daha yapıp ağustos ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bu fabrikalarımızda da 2 bin kişi istihdam edilecek. İşsizliğinin azaltılmasına katkı sağlayacağız. Hedefimiz tekstilde 50 bin istihdam sağlamak. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.
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