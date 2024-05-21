Van Valisi Ozan Balcı, tarımsal sulama göletlerinde incelemelerde bulundu

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Van Valisi Ozan Balcı, kentte yapımı devam eden tarımsal sulama göletlerinde incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Balcı, DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna ve AK Parti İl Başkanı Emre Güray ile İpekyolu ilçesi Karagündüz Mahallesi'ne gitti.

İpekyolu Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman ve mahalleliler tarafından karşılanan Balcı, gölet yapımının devam ettiği alanda incelemelerde bulundu görevlilerden bilgi aldı.

Tarımsal sulama göletlerinin tamamlanmasıyla çiftçinin ürün veriminin üç katına çıkacağını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Tarımın geliştirilmesi için meyvecilikten sebzeciliğe, meraların ıslahından sertifikalı tohum dağıtımına kadar birçok iş yapıyoruz. En önemlisi sulama göleti yapımı, çünkü Van, mera varlığı açısından Türkiye'nin sayılı illerinden birisi. Ayrıca 3 milyon 500 bin küçükbaş hayvan var. Dolayısıyla göletlerin yapılması bizim için hayati önem taşıyor. Şu anda 500 bin dönüm arazi sulanıyor. Elimizdeki göletler bittiği zaman 250 bin dönüm arazi sulu tarıma açılacak. Ancak 1 milyon 500 bin dönümlük alanımız sulu tarım yapılma potansiyeline sahip. Bu sulama göletlerimiz bittiğinde toplam 2 milyon 500 bin dönüm arazide sulu tarım yapılabilecek."

Bu sayede çiftçilerin daha çok üretim yapma imkanı bulacağını vurgulayan Balcı, "Sulu tarımda çiftçimiz ürününden 3 kat fazla verim alacak. Biz çiftçimizin zenginleşmesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için devletimizin bütün imkanlarını kullanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, ilimizi ziyaretinde sulama göletleri ile ilgili talimat vermişti. Biz de ilimizdeki tüm aktörlerle birlikte çalışıyoruz. Göletlerimiz Vanımıza, çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Balcı ve beraberindekiler daha sonra Özalp ve Gürpınar ilçelerine geçerek devam eden gölet çalışmalarını inceledi.