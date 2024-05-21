Van Valisi Ozan Balcı, tarımsal sulama göletlerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van Valisi Ozan Balcı, tarımsal sulama göletlerinde incelemelerde bulundu

Van Valisi Ozan Balcı, tarımsal sulama göletlerinde incelemelerde bulundu

Van Valisi Ozan Balcı, DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna ve AK Parti İl Başkanı Emre Güray ile birlikte İpekyolu ilçesinde bulunan tarımsal sulama göletlerinde incelemelerde bulundu. Balcı, göletlerin tamamlanmasıyla çiftçilerin ürün veriminde üç kat artış olacağını belirtti ve çiftçilerin daha fazla üretim yapma imkanı bulacağını vurguladı. Ayrıca Balcı, göletlerin yapımının Van için hayati önem taşıdığını ve toplamda 2 milyon 500 bin dönüm arazide sulu tarım yapılabileceğini ifade etti.

21.05.2024 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Valisi Ozan Balcı, kentte yapımı devam eden tarımsal sulama göletlerinde incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Balcı, DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna ve AK Parti İl Başkanı Emre Güray ile İpekyolu ilçesi Karagündüz Mahallesi'ne gitti.

İpekyolu Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman ve mahalleliler tarafından karşılanan Balcı, gölet yapımının devam ettiği alanda incelemelerde bulundu görevlilerden bilgi aldı.

Tarımsal sulama göletlerinin tamamlanmasıyla çiftçinin ürün veriminin üç katına çıkacağını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Tarımın geliştirilmesi için meyvecilikten sebzeciliğe, meraların ıslahından sertifikalı tohum dağıtımına kadar birçok iş yapıyoruz. En önemlisi sulama göleti yapımı, çünkü Van, mera varlığı açısından Türkiye'nin sayılı illerinden birisi. Ayrıca 3 milyon 500 bin küçükbaş hayvan var. Dolayısıyla göletlerin yapılması bizim için hayati önem taşıyor. Şu anda 500 bin dönüm arazi sulanıyor. Elimizdeki göletler bittiği zaman 250 bin dönüm arazi sulu tarıma açılacak. Ancak 1 milyon 500 bin dönümlük alanımız sulu tarım yapılma potansiyeline sahip. Bu sulama göletlerimiz bittiğinde toplam 2 milyon 500 bin dönüm arazide sulu tarım yapılabilecek."

Bu sayede çiftçilerin daha çok üretim yapma imkanı bulacağını vurgulayan Balcı, "Sulu tarımda çiftçimiz ürününden 3 kat fazla verim alacak. Biz çiftçimizin zenginleşmesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için devletimizin bütün imkanlarını kullanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, ilimizi ziyaretinde sulama göletleri ile ilgili talimat vermişti. Biz de ilimizdeki tüm aktörlerle birlikte çalışıyoruz. Göletlerimiz Vanımıza, çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Balcı ve beraberindekiler daha sonra Özalp ve Gürpınar ilçelerine geçerek devam eden gölet çalışmalarını inceledi.

Kaynak: AA

Ozan Balcı, İpekyolu, AK Parti, Balcı, Van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Valisi Ozan Balcı, tarımsal sulama göletlerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:36 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK’ye sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK'ye sevk edildi
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
20:19 TBMM’de, CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
19:57 Ne Messi ne de Ronaldo Arda Güler, artık 1 numara Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek
18:26 Bursa’da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
17:20 Manken Tuğba Özay’dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
17:17 Gençlerin işi çok zor Montella’dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması Gençlerin işi çok zor! Montella'dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 21:55:41. #1.12#
SON DAKİKA: Van Valisi Ozan Balcı, tarımsal sulama göletlerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement