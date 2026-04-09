Van ve Bitlis\'te Kar Yağışı Etkili

Van ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı, yerleşim yerlerini beyaza bürüdü.

Van'da gece başlayan sağanak, sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Kar ve sis nedeniyle Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Van-Bahçesaray kara yolunda başlatılan yol açma çalışmaları da sürüyor.

Bitlis

Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinde sabah kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Hava sıcaklığında düşüş yaşanan Tatvan ilçesindeki yerleşim yerleri beyaza büründü.

Esnaf ve vatandaşların iş yerleri ve evlerin önünde biriken karı temizlediği kentte Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.