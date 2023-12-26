Van ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin çoğu açıldı

VAN ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 451 yerleşim yerinden 360'ı karla mücadele ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.

Kent genelinde 2 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle 210 mahalle ve 241 mezra olmak üzere 451 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştığı kent genelinde 600 personel ve 370 iş makinesi ile sürdürülen karla mücadele çalışmalarında 360 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma açıldı. Kapalı olan 91 yerleşim yerinin yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor.