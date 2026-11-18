Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ), öğrencileri sanal bahis, kumar ve IBAN dolandırıcılığı gibi suçlara karşı bilinçlendirmek amacıyla farkındalık eğitimleri düzenleniyor.

YYÜ Başkale Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi ve avukat Dr. Muhammed Burak Görentaş, geçen yıl adli merciler, emniyet ve jandarmanın verilerinden yararlanarak gençlerin bu tür suçlarla ilişkisini araştırdı.

Araştırmasında özellikle 18-30 yaş grubundaki kişilerin bu suçlarla karşı karşıya kaldığını belirleyen Görentaş, üniversite yönetiminin desteğiyle avukat Hamza Çiftçi ile öğrencileri bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve seminerler düzenlemeye başladı.

Eğitimlerde öğrencilere sanal bahis ve dolandırıcılığın riskleri, hukuki sonuçları, IBAN bilgilerini başkalarına kullandırmanın sakıncaları ile burs ve iş vaadiyle kandırılma tehlikeleri anlatılıyor.

21 Eylül'de başlayan eğitim öğretim yılından bu yana yaklaşık 1000 öğrenciye ulaşan eğitimlerle, yıl sonuna kadar 30 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

"Her öğrencimizi geleceğimizin bir parçası olarak görüyoruz"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, üniversite olarak öğrencilerin yalnızca akademik gelişimlerini değil, sosyal ve hukuki açıdan güvenli bir gelecek kurmalarını da önemsediklerini söyledi.

Son dönemde gençlerin yasa dışı bahis, sanal kumar, dolandırıcılık ve IBAN bilgilerinin kötüye kullanılması gibi risklerle karşı karşıya kaldığını belirten Şevli, şöyle konuştu:

"Özellikle burs, iş ve kolay para kazanma vaatleriyle öğrencilerimizin banka hesaplarının suç faaliyetlerinde kullanılmaya çalışılması, üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında geliyor. Bu bilinçle üniversitemizde farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri başlattık. Çalışmalarımızı yalnızca bilinçlendirme faaliyetleriyle sınırlı tutmuyoruz. Bu tür olaylara herhangi bir şekilde dahil olmuş, IBAN'ı veya banka hesabı kötüye kullanılmış ya da adli süreçlerle karşı karşıya kalmış öğrencilerimize hukuki danışmanlık ve rehberlik desteği de sağlıyoruz. Üniversite olarak her öğrencimizi geleceğimizin bir parçası olarak görüyoruz. Hiçbir gencimizin bilinçsizce attığı bir adım veya başkalarının kötü niyetli girişimleri nedeniyle hayallerinden vazgeçmesini istemiyoruz. Gençlerimizi korumak, bilinçlendirmek ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Avukat Dr. Muhammed Burak Görentaş ise kumar, bahis ve şans oyunlarının toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bu doğrultuda çalışmaya başladıklarını dile getiren Görentaş, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi sadece ders verdiğimiz kişiler olarak görmüyoruz. Onlar geleceğimiz. Hayalleri ve hedefleri var. Ufacık bir yanlışla hayallerinden ve hedeflerinden vazgeçmelerini istemiyoruz. Adalet Bakanlığı istatistiklerine baktığımızda, yıllar geçtikçe dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle hem soruşturma geçiren hem de ceza alan kişi sayısının arttığını görüyoruz. Adalet Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın istatistiklerine göre, bu suçlardan etkilenen ve yargılanan kişilerin daha çok 18-30 yaş aralığında olduğunu belirledik. Bu nedenle onlara yönelik farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yapmaya başladık. Amacımız asla onları yargılamak ya da korkutmak değil, bilinçlendirmek. Şu ana kadar bin öğrenciye ulaştık. Hedefimiz, yıl sonuna kadar 30 bin öğrenciye ulaşmak."

Gençlerin banka hesaplarını başkalarına kullandırma tehlikesine karşı yeterince bilinçli olmayabildiğini belirten Görentaş, "Burs verme bahanesiyle ya da başka vaatlerle, hayalleri üzerinden kandırılarak banka hesapları IBAN bilgileri üzerinden kullanılabiliyor. Ya da bu gençlere bahis oynatılabiliyor. Teknolojik araçlar çok yaygınlaştı. İnsanlara çok rahat bir şekilde ulaşılabiliyor ve bu suç faaliyetleri de kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Bunun önüne geçmek için devlet çalışıyor. Ne yazık ki bu suçları işleyen, kötü faaliyetlerde bulunan kişilerin sayısı oldukça fazla. Öğrencilerimiz de bu tür faaliyetlerden etkilenme potansiyeline sahip. Bu nedenle bilgilendirme faaliyetleri yürütüyoruz." dedi.

"Hukuki sonuçları anlatıyoruz"

Avukat Hamza Çiftçi de sanal bahis ve kumarla mücadele kapsamında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla seminerler düzenlediklerini söyledi.

Son dönemde yasa dışı bahis sitelerinin öğrencileri hedef alması nedeniyle çok sayıda adli soruşturma yürütüldüğünü ve operasyon düzenlendiğini anlatan Çiftçi, "Öğrencilerimizin geleceklerinin kararmaması için kendilerine gerekli uyarıları yapıyor, alınması gereken tedbirleri ve karşılaşabilecekleri hukuki sonuçları anlatıyoruz. Öğrencilerin karşılaşabildiği sorunların başında, son birkaç yıldır gündemde olan IBAN dolandırıcılığı geliyor. Öğrencilerin IBAN numaralarının başka amaçlarla kullanılması da söz konusu. Yasa dışı bahis siteleri, para transferi yapmak için bu hesapları aracı olarak kullanabiliyor. Öğrenciler, yasa dışı bahis soruşturmalarında aracılık etme veya suçtan kaynaklanan paranın nakline aracılık etme gibi suçlamalarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle öğrencilerimizi bilgilendiriyor, onları bu tür sorunlardan korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Bilgi edinmek amacıyla etkinliğe katıldım"

Üniversite öğrencisi Hacer Taş da uzmanlardan bilgi edinmenin faydalı olduğunu dile getirdi.

Herkesin bu konuda bilinçlenmesi ve bu tür etkinliklere katılması gerektiğini vurgulayan Taş, "Bir arkadaşım IBAN nedeniyle sorunlar yaşadı. Birisi IBAN'ını kullanmış. Bu nedenle bilgi edinmek amacıyla etkinliğe katıldım. Biz de benzer hatalara düşmemek, bu konuda bilgi edinmek ve bilinçlenmek istedik." dedi.

Dijital ortamda işlenen suçlar, bahis, IBAN dolandırıcılığı ve para aklama gibi konularda bilgi edindiğini belirten öğrenci Zehra Yıldız, "Bu tür olaylarda üniversite öğrencilerinin sayısı oldukça fazla. Öğrencilerin bu konularda bilinçlendirilmesi çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.