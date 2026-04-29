Van YYÜ Veteriner Fakültesi Öğrencileri Uygulamalı Eğitimle Mesleğe Hazırlanıyor

29.04.2026 13:31
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 40 yılı aşkın süredir bölgedeki hayvancılığa katkı sunarken, öğrenciler hayvan hastanesinde uygulamalı eğitim alarak mesleki becerilerini geliştiriyor.

Van YYÜ Veteriner Fakültesi, 1982'de kurulan ve Türkiye'nin altıncı veteriner fakültesi olma özelliğini taşıyan köklü bir eğitim kurumudur. Fakültede 34 profesör, 12 doçent ve 15 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bünyesindeki hayvan hastanesinde yılda 2 binden fazla hasta hayvanın tedavisi yapılmakta; cerrahi, dahiliye, doğum ve suni tohumlama bölümlerinde büyükbaş, küçükbaş, kedi, köpek ve yaban hayvanlarına hizmet verilmektedir.

Dekan Prof. Dr. Mecit Yörük, yeni hayvan hastanesinin tamamlanmak üzere olduğunu ve daha iyi hizmet sunulacağını belirtti. Klinik Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lokman Aslan ise öğrencilerin donanımlı yetiştiğini ve mezunların iş hayatında avantajlı olduğunu vurguladı. Öğrenciler Gülbahar Erik ve Muratcan Yakış, uygulamalı eğitimin mesleki gelişimlerine büyük katkı sağladığını ifade etti. Besici Abdulmecit Baran da hastanenin bölge için faydalı olduğunu dile getirdi.

Saran’dan sürpriz hamle O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı!
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
Apartmanı illallah ettiren komşu Evden tam 3 kamyon çöp çıktı Apartmanı illallah ettiren komşu! Evden tam 3 kamyon çöp çıktı
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş

13:41
1 maç kaldı Okan Buruk “Oyna“ dediği an madde devreye girecek
1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
13:08
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş’ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
