Van YYÜ Veteriner Fakültesi Öğrencileri Uygulamalı Eğitimle Mesleğe Hazırlanıyor

Van YYÜ Veteriner Fakültesi, 1982'de kurulan ve Türkiye'nin altıncı veteriner fakültesi olma özelliğini taşıyan köklü bir eğitim kurumudur. Fakültede 34 profesör, 12 doçent ve 15 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bünyesindeki hayvan hastanesinde yılda 2 binden fazla hasta hayvanın tedavisi yapılmakta; cerrahi, dahiliye, doğum ve suni tohumlama bölümlerinde büyükbaş, küçükbaş, kedi, köpek ve yaban hayvanlarına hizmet verilmektedir.

Dekan Prof. Dr. Mecit Yörük, yeni hayvan hastanesinin tamamlanmak üzere olduğunu ve daha iyi hizmet sunulacağını belirtti. Klinik Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lokman Aslan ise öğrencilerin donanımlı yetiştiğini ve mezunların iş hayatında avantajlı olduğunu vurguladı. Öğrenciler Gülbahar Erik ve Muratcan Yakış, uygulamalı eğitimin mesleki gelişimlerine büyük katkı sağladığını ifade etti. Besici Abdulmecit Baran da hastanenin bölge için faydalı olduğunu dile getirdi.