Vance, Starshield yavaşlatmasını Musk'a değil Trump yönetiminin politikasına bağladı - Son Dakika
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Vance, Starshield yavaşlatmasını Musk'a değil Trump yönetiminin politikasına bağladı

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Starshield'in Ukrayna'da yavaşlatılması kararının Elon Musk'ın şahsıyla değil, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna politikasıyla ilgili olduğunu söyledi. Vance, Musk'ı savunarak politika belirleme sorumluluğunun devlete ait olduğunu vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Starlink uydu sisteminin askeri versiyonu olan Starshield sistemlerinin Ukrayna'da yavaşlatılmasına yönelik kararın SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın şahsıyla değil, Donald Trump yönetiminin Ukrayna ve Rusya'ya yönelik daha geniş kapsamlı politikasıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Vance, seçim kampanyası kapsamında Nebraska eyaletine gitmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance'a, Ukrayna yönetiminin, Starshield sistemlerinin yavaşladığına dair açıklamasına ilişkin olarak Musk'ın, söz konusu sistemlerin ABD hükümetinin kontrolünde olduğunu yanıtını vermesinin ardından bazı Cumhuriyetçilerin soruşturma açılması yönündeki çağrılarına katılıp katılmadığı soruldu.

Vance, milyarder iş insanının tutumunu savunarak, politika belirleme sorumluluğunun devlete ait olduğunu vurguladı.

Musk'a yönelik eleştirilere ilişkin olarak da Vance, "Elon Musk özel bir şirket yönetiyor. ABD hükümeti kendisine ne yapması gerektiği konusunda net bir yönlendirme yapmadığı sürece, iki devlet aktörü arasındaki bir savaşın ortasında kalmak istememesi son derece anlaşılabilir bir durum." ifadelerini kullandı.

SpaceX'in söz konusu kararının Musk'ın şahsıyla bağlantılı olmadığının altını çizen Vance, bu tarz kararların Trump yönetiminin Rusya ve Ukrayna'ya yönelik daha geniş kapsamlı politikası çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'ya internet sağlanmasına yardımcı olan şirkete karşı uygulamalarına ilişkin olarak da Vance, "Elon'ın Starlink ve Starshield ile geliştirdiği teknolojilerin veya SpaceX bünyesinde ortaya koyduğu internet hizmeti teknolojilerinin bir benzerine bile sahip olmayan Avrupa ülkelerinin, neredeyse oy birliğiyle SpaceX'e karşı bir düzenleme ve lisanslama savaşı açmaya karar vermiş olmaları oldukça ironik." şeklinde konuştu.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Elon Musk'ın, Starlink'in Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetinin yavaşlatılması emrini verdiği öne sürülmüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Starlink'in Ukrayna'da tamamen kapatılmadığını ancak hız kısıtlamaları nedeniyle bazı askeri ve insani amaçlarla kullanımının sınırlandığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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