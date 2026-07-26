Vancouver'da Çin Mahallesi Festivali Başladı
Vancouver'daki festival, aslan dansı ve geleneksel etkinliklerle iki gün sürecek.
VANCOUVER, 26 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletine bağlı Vancouver kentinde düzenlenen Çin Mahallesi Festivali'nde sahnelenen aslan dansı, 25 Temmuz 2026.
İki gün sürecek festival cumartesi günü Vancouver'da başladı. Festival kapsamında geleneksel kültürel gösteriler, yerel yemek stantları ve ailelere yönelik etkinlikler düzenleniyor. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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