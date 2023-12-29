 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Vangölü Aktivistleri Derneği, Van ve Bitlis'teki okullarda eğitim seminerleri düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Vangölü Aktivistleri Derneği, Van ve Bitlis'teki okullarda eğitim seminerleri düzenliyor

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'nün korunması ve çevre temizliği konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Van ve Bitlis'teki okullarda eğitim seminerleri düzenliyor. Seminerlerde, öğrencilere Van ve Bitlis'teki tarihi değerler tanıtılırken, doğanın önemi, çevre kirliliğiyle mücadele ve Van Gölü'nün korunması konularında bilgilendirme yapılmaktadır.

Vangölü Aktivistleri Derneği, Van ve Bitlis\'teki okullarda eğitim seminerleri düzenliyor
29.12.2023 - 21:32,
Abone Ol

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Van ve Bitlis'teki okullarda eğitim seminerlerini sürdürüyor.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Bitlis'in Tatvan ilçesinde İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenledikleri seminerde öğrencileri, Van Gölü havzasındaki güzelliklerin korunması ve çevre temizliği konularında bilgilendirdi.

Seminerde, Van ve Bitlis'teki tarihi değerleri öğrencilere tanıtan dernek üyeleri, çevre temizliği, hayvan sevgisi ve su kaynaklarının önemini anlattı.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Dilruba Ercan, geçen yıl Van ve Bitlis'teki 100 okulda eğitim semineri düzenlediklerini söyledi.

Seminerlerde, öğrencileri doğanın önemi, çevre kirliliğiyle mücadele ve Van Gölü'nün korunması konularında bilgilendirdiklerini anlatan Ercan, "Van ve Bitlis'teki tarihi yerleri tanıtıyoruz, doğal güzelliklerden bahsediyoruz. Öğrencilerimizi doğanın önemi ve çevre temizliği konularında bilgilendiriyoruz. Doğayı ve Van Gölü neden korumamız gerektiğini anlatıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Van Gölü, Tatvan, Bitlis, Van, Çevre, Doğa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vangölü Aktivistleri Derneği, Van ve Bitlis'teki okullarda eğitim seminerleri düzenliyor - Son Dakika


22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istediği iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istediği iddiası
21:41
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27
Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53
Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24
Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti

Son Dakika
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:41 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27 Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53 Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49 Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24 Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti
19:52 Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52 Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
19:21 Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 22:32:28. #1.12#
SON DAKİKA: Vangölü Aktivistleri Derneği, Van ve Bitlis'teki okullarda eğitim seminerleri düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement