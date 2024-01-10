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Vangücü Kadın Futbol Takımı, destek bekliyor - Son Dakika
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Vangücü Kadın Futbol Takımı, destek bekliyor

TFF Kadınlar 2'nci Lig D Grubu'nda mücadele eden Vangücü Kadın Futbol Takımı'nın başkanı ve teknik direktörü Mecit Tekin, takımın maddi imkansızlıklar nedeniyle birçok yetenekli futbolcunun ayrıldığını belirtti. Takımın tamamıyla yerli kızlardan oluştuğunu söyleyen Tekin, ciddi bir destek alıp ara transferler yapmaları durumunda takımı önümüzdeki yıl 1'inci Lig'e çıkarabileceklerini ifade etti. Eşinin de takımın asbaşkanı olduğunu ve büyük emeği olduğunu vurgulayan Tekin, Vanlı iş adamlarından destek istediklerini söyledi.

Vangücü Kadın Futbol Takımı, destek bekliyor
10.01.2024 - 10:26,  Güncelleme: 10:27
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'nci Lig D Grubu'nda mücadele eden Vangücü Kadın Futbol Takımı'nın başkanlığını ve teknik direktörlüğünü Mecit Tekin (48), asbaşkanlığını ise eşi Canan Tekin (42) yürütüyor. Tekin çiftinin 4 yıl önce ailelerini ikna edip, futbola kazandırdığı 15-20 yaş arası genç kızların yer aldığı takım için destek beklediklerini belirten Mecit Tekin, "Takımımızın içinde bulunduğu maddi imkansızlar nedeniyle birçok yetenekli futbolcumuz ayrıldı. Takımımız tamamıyla yerli kızlardan oluşuyor. Eğer ciddi bir destek alıp, ara transferler yaparsak, takımı önümüzdeki yıl 1'inci Lig'e çıkarabiliriz" dedi.

TFF Kadınlar 2'nci Lig D Grubu'nda mücadele eden Vangücü Kadın Futbol Takımı'nın başkanlığını ve teknik direktörlüğünü Mecit Tekin, asbaşkanlığını eşi Canan Tekin yapıyor. Tekin çiftinin, 4 yıl önce aileleri ikna ederek futbola kazandırdığı 60 genç kızın yer aldığı Vangücü Kadın Futbol Takımı, bu sezon oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. 8 takımın yer aldığı grubunda 12 puanla 4'üncü sırada bulunan takım, pazar günü Silopi Belediye Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü ile maça çıkacak.

'KIZLARIMIZ AZİMLE MÜCADELE EDİYOR'

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın dışında desteklerinin olmadığını belirten Mecit Tekin, "Bu hafta konuk edeceğimiz takımı yenersek, bu sezonu ilk iki sırada bitireceğiz. Takımımızın içinde bulunduğu maddi imkansızlar nedeniyle birçok yetenekli futbolcumuz ayrıldı. Takımımız tamamıyla yerli kızlardan oluşuyor. Eğer ciddi bir destek alıp, ara transferler yaparsak, takımı önümüzdeki yıl 1'inci Lig'e çıkarabiliriz. Bunu yakalayabilmemiz için de ciddi sponsorlara ihtiyacımız var. Asıl hedefimiz, takımımızı Süper Lig'e taşımak. Bunun için devre arası iyi transfer yapmamız gerekiyor. Kızlarımız gerçekten azimle mücadele ediyor. Şu an grubumuzda 12 puanla dördüncü sıradayız" dedi.

'EŞİMİN DE BÜYÜK EMEĞİ VAR'

Eşinin sürekli takımın antrenmanlarını izlemeye geldiğini Tekin, "Eşimle aynı takımda görev yaptığımız için çok mutluyum. O futbolcuları, futbolcular da onu çok sevdi. Sonra takımda yöneticisi oldu. Şu an takımımızın asbaşkanı. Ben de hem başkan hem teknik direktörlük görevi yapıyorum. Zaten federasyon, takımda kadın yöneticilerin olmasını zorunlu kılıyor. Ona 'Yönetici olur musun' dedim. Sağ olsun kabul etti. Eşimin benimle olması, arkamda durması, gücüme güç katıyor. Gittiğimiz bütün maçlara, deplasmana geliyor. Kızlar için de iyi oluyor. Bir güven duygusu oluşuyor. Takımımızın buralara gelmesinde, eşimin de büyük emeği var. Kızlara hem annelik hem ablalık yapıyor" diye konuştu.

'VANLI İŞ ADAMLARIMIZDAN DESTEK İSTİYORUZ'

Canan Tekin ise futbolcu kızların azmi ve isteklerini görünce etkilendiğini ve görevi de bu nedenle kabul ettiğini söyledi. Tekin, "Sürekli antrenmanları izlemeye geliyordum. Onları gördüm ve çok sevdim. Bu sırada eşim, bana 'Takımın asbaşkanı olur musun' dedi. Ben de kabul ettim. Onunla beraber bu işi yürütmeye çalışıyoruz, sürekli yanındayım. Çok güzel bir ekip kurmuşuz. Gerçekten takımımızda çok yetenekli kızlarımız var. Takımdaki kızlarımıza hem annelik hem ablalık yapıyorum. Onlar beni çok seviyor. Ben de aynı şekilde onları seviyorum. Sayın Valimiz bize çok büyük destek veriyor. Ancak bunlar yeterli olmuyor. Vanlı iş adamlarının da takıma destek olmasını istiyoruz" dedi.

Takımın antrenörlüğü yapan Şükriye Oğuz da "Gönüllü olarak bu işi yapıyorum. Bu takımı bu seviyelere getiren Tekin çiftine yardımcı oluyorum. Bu takıma destek olunursa, çok iyi yerlere gelecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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