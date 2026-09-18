Vanlı gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmanın gururunu yaşıyor - Son Dakika
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Vanlı gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmanın gururunu yaşıyor

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Vanlı gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı\'na katılmanın gururunu yaşıyor
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- Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şubesi Başkanı Cafer Oğur: "Yine bir savaş olsa vatanımız için canımızı feda ederiz. Kanımız, canımız vatanımıza helal olsun. Biz vatan için varız eğer vatan olmazsa biz de yokuz"

NEVZAT UMUT UZEL/BAHAR TANRITANIR - Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmanın gururunu yaşayan Vanlı dört gazi, o günlerin anısını ilk günkü canlılığıyla yüreklerinde taşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Ada'ya barış ve huzur getirmek amacıyla ilki 20 Temmuz'da, ikincisi 14 Ağustos 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl geçti.

Bir yıldan fazla kaldıkları Kıbrıs'ta farklı mevzilerde çatışan Vanlı gaziler Cafer Oğur, Şevket Sontürk, Hüseyin Aslan ve Mehmet Şefik Karataş, aradan yarım asırdan fazla geçmesine rağmen o günleri unutamıyor.

"Kanımız, canımız vatanımıza helal olsun"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şubesi Başkanı da olan 72 yaşındaki Oğur, AA muhabirine, Kars'ta vatani görevini yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından barış ve huzuru tesis etmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te başlatılan harekata katıldığını söyledi.

Komutanlarının kendilerine Kıbrıs'a gideceklerini söylediği zaman çok heyecanlandığını ifade eden Oğur, "Komutanımız bize 'Herkese müjde veriyorum, taburca gideceksiniz.' dedi. O gün bütün kıyafetlerimizi değiştirdiler ve bizi hemen trene bindirdiler. İlk önce Erzurum'a doğru yola çıktık daha sonra Mersin'e geçtik. Bizi gemiyle karşı tarafa Girne'ye götürdüler. Girne'de bir çıkarma yaptık ve savaşmaya başladık." diye konuştu.

Orada çok fazla şehit verdiklerini belirten Oğur, "50. Piyade Alayı komutanı İbrahim Karaoğlanoğlu, hemşerim Cafer Bor şehit oldu. Ondan sonra Beşparmak Dağları'na yürümeye başladık. Bizim taburumuz Ortaköy'de toplantı. Bizim cephemizde Rum Alayı vardı. Orada çok büyük savaş oldu." dedi.

Anılarının çok taze olduğunu dile getiren Oğur, "Dün oradan gelmiş gibiyim. Geçen sene gazi arkadaşlarla beraber Kıbrıs'a gittik. Herkes mevzilerine gitti ve gezdi. Kimi ağladı, kimi üzüldü kimi ise efkarlandı. Biz burada şehitlerimizi toprağa verdik. Yine bir savaş olsa vatanımız için canımızı feda ederiz. Kanımız, canımız vatanımıza helal olsun. Biz vatan için varız eğer vatan olmazsa biz de yokuz." diye konuştu.

"Mermiler ıslanmasın diye silahları havada tuttuk"

Kıbrıs gazisi 72 yaşındaki Şevket Sontürk ise 40 günlük askerken Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını ifade etti.

Kıbrıs'a barış götürmek için gittiklerini anlatan Sontürk, anılarını şöyle anlattı:

"Komutanımız bizi topladı. Hepimizin vatani görevini yapmak için askere geldiğini ve Kıbrıs'ta savaş olduğunu söyledi. Kıbrıs'a barış götüreceğimizi anlattı. Bizi topladılar ve gemilerle gittik. Gemiden indiğimiz zaman mermilerimiz ıslanmasın diye silahlarımızı havada tuttuk. Daha sonra uçaklarımız geldi ve orayı bombaladı. Girne'nin içinde savaştık ve şehitlerimiz oldu. Daha sonra Lefkoşa tarafına gittik. O tarafa gidince Değirmen köyü vardı. Köye girdiğimizde yaşlı bir amca ve iki kızı bizi karşıladı. Adam bizi görünce ağladı. Bize??????? 'Buğdayımı biçtim, kızlarım da??????? benim yanımdaydı. Buraya geldiler beni dövdüler, kızlarımı ve buğdayımı da götürdüler.' dedi. Biz de ilerledik??????? ve Beşparmak Dağları'nda çatışmaya girdik."

"Arkadaşım şehit oldu"

Kıbrıs gazisi Hüseyin Aslan da "İlk çıkarmamızı??????? Girne tarafından yaptık. Orada benim arkadaşım Ferzande Özavcı şehit oldu. Sabahleyin cenazesini ben kaldırdım ve defnettim. Orada zor günler geçirdik ama gururluyuz." dedi.

İskenderun'da askerlik yaparken Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını ifade eden 72 yaşındaki Mehmet Şefik Karataş ise şöyle konuştu:

"İskenderun'dan Mersin'e gittik daha sonra bizi gemilerle Girne'ye götürdüler. O zamanlar hava çok sıcaktı ve üzüm zamanıydı. Bizimkiler o üzümlerden yememize izin vermediler çünkü Rumlar o zaman ağaçları bilerek ilaçlamıştı. Çok zorluk çektik. O zamanlar benim devrem vardı ve tezkere zamanı şehit olmuştu. Allah ülkemize bir daha savaş göstermesin. Biz her zaman hazırız bu yaşta beni götürseler yine giderim."

Kaynak: AA
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