\'Vanlı Kara Haydar\'ın eşi sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan Van\'da adliyeye sevk edildi

VAN'da düğünündeki görüntüler sonrası tutuklanan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın Van'da düzenlenen düğününe ait görüntüler, medyada geniş yer buldu. Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen Çağla Öz Tançalan'ın annesi N.O. İstanbul'da, Mehmet Fatih Tançalan'ın yakını M.S.T. ise 3 gün önce Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

Çağla Öz Tançalan ise 2 gün önce İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul'daki işlemlerinin ardından Tançalan Van'a getirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan Çağla Öz Tançalan, bugün güvenlik önlemleri altında Van Adliyesi'ne sevk edildi.