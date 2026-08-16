Vanuatu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem
Vanuatu'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, can ve mal kaybı bilgisi yok.
Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'daki depremin merkez üssünün Port-Olry bölgesinin 56 kilometre kuzeydoğu açıkları olduğu bildirildi.
188 kilometre derinlikte kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA
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