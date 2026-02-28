Varank İftar Çadırında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Varank İftar Çadırında Vatandaşlarla Buluştu

Varank İftar Çadırında Vatandaşlarla Buluştu
28.02.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Varank, Esenyurt'ta iftar çadırında vatandaşlarla oruç açtı ve gençlerle sohbet etti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Esenyurt Belediyesinin iftar çadırında vatandaşlarla birlikte oruç açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un daveti üzerine Varank, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan iftar çadırındaki programa katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, ramazanın önemine dikkati çekerek, bu ayda vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu anlattı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy ise ramazanın bereketini, kardeşliğini ve dayanışma ruhunu birlikte paylaştıklarını belirterek, "Allah tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Soframız da gönüllerimiz de bir olsun." diye konuştu.

İftara, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyeleri Şenel Savcı ve Mercan Koç'un yanı sıra gaziler ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Dualar edilip, ilahiler okunan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından oruçlar açıldı.

Varank ile Aksoy, iftarın ardından meydandaki esnafı ziyaret ederek, onlara hayırlı işler diledi.

Necip Fazıl Kısakürek Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilerle bir araya gelen Varank ve Aksoy, çay sohbetinde gençlerin sorularını yanıtladı.

Mustafa Varank, eğitim hayatı ve gelecek tercihleri konusunda gençlere bazı tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: AA

Esenyurt Belediyesi, Mustafa Varank, Etkinlik, Esenyurt, Enerji, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Varank İftar Çadırında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi
Galatasaray’ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Tunceli’de kar kalınlığı insan boyunu aştı Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

15:26
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek
14:58
İsrail, İran’ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
14:38
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney’in Tahran’daki konutu tamamen yok oldu
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 15:28:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Varank İftar Çadırında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.