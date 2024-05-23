Varşova'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Varşova'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Varşova\'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Polonya'nın başkenti Varşova'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege Bölgesi yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

23.05.2024 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya'nın başkenti Varşova'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege Bölgesi yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bu yıl yurt içi ve yurt dışında 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği konutunda etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği ile Varşova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, Polonya'daki kültür, turizm, gastronomi ve basın temsilcileri ile mukim yabancı diplomatlar ve eşlerinin yanı sıra Türk toplumundan isimler katıldı.

Ege mutfağından çeşitli ikramların sunulduğu etkinlikte, davetliler ayrıca yaprak sarmasının yapımını öğrendi ve atölye çalışmasına katıldı.

Rachel Denktaş, Ege Bölgesi'nde zeytinyağının çok değerli olduğunu anlattı

Programın açılışında konuşan Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş'ın eşi Rachel Denktaş, Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki odak noktası olan Ege mutfağının tarihi ve temel özellikleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İnsanoğlunun bölgede tahıl ve zeytin hasadına başlamasından bu yana zengin Ege topraklarından sağladıkları ürünleri pişirmenin yollarını mükemmelleştirdiğini anlatan Denktaş, bölgedeki atıksız, sürdürülebilir, lezzetli ve sağlıklı beslenme kültürüne dikkati çekti.

Ege mutfağının temel taşı olan zeytinyağının sadece yemek pişirmek için kullanılmadığını, aynı zamanda yemeklere kendi lezzetini veren, diğer bileşenlerin tadını ve yemeğin besin değerini artıran önemli bir bileşeni olduğunu belirten Denktaş, bu nedenle Ege Bölgesi'nde zeytinyağının çok değerli olduğunu dile getirdi.

Denktaş, sunulan ikramların Egeli aşçıların yaratıcılığını ve becerikliliğini de ortaya koyduğunu ifade etti.

Denktaş, Ege bölgesinden büyükelçilik mensuplarının, bizzat bu bölgeden temin ettikleri narin ve lezzetli üzüm yapraklarını etkinlikteki sarma atölyesinde kullanmak istemelerinin de Türk misafirperverliğinin ve mutfağından duyulan gururun güzel bir örneğini teşkil ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Polonya, Varşova, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Varşova'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak
22:15 Tartışma konusu olan lüks araçla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Tartışma konusu olan lüks araçla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
21:30 Bir bomba hizmet daha Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet’ten oluşturulacak Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
00:43 Pençe-Kilit’te 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
00:30 Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı
23:52 Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen’i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen'i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu
23:49 Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma
22:45 Batman’da bir ilk İnternet medyasının kalbi Haberler.com’un da yer aldığı konferansta atacak Batman'da bir ilk! İnternet medyasının kalbi Haberler.com'un da yer aldığı konferansta atacak
22:43 ABD’de hortum felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de hortum felaketi! Çok sayıda can kaybı var
22:38 Kastamonuspor ekibine Iğdır’da taraftarlardan taşlı saldırı: 2 yaralı Kastamonuspor ekibine Iğdır'da taraftarlardan taşlı saldırı: 2 yaralı
21:52 Mısır tarlasında kayboldu Özel eğitimli köpeklerle aranıyor Mısır tarlasında kayboldu! Özel eğitimli köpeklerle aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 01:21:05. #1.11#
SON DAKİKA: Varşova'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement