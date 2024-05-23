Varşova\'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Güncel

Polonya'nın başkenti Varşova'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege Bölgesi yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bu yıl yurt içi ve yurt dışında 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği konutunda etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği ile Varşova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, Polonya'daki kültür, turizm, gastronomi ve basın temsilcileri ile mukim yabancı diplomatlar ve eşlerinin yanı sıra Türk toplumundan isimler katıldı.

Ege mutfağından çeşitli ikramların sunulduğu etkinlikte, davetliler ayrıca yaprak sarmasının yapımını öğrendi ve atölye çalışmasına katıldı.

Rachel Denktaş, Ege Bölgesi'nde zeytinyağının çok değerli olduğunu anlattı

Programın açılışında konuşan Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş'ın eşi Rachel Denktaş, Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki odak noktası olan Ege mutfağının tarihi ve temel özellikleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İnsanoğlunun bölgede tahıl ve zeytin hasadına başlamasından bu yana zengin Ege topraklarından sağladıkları ürünleri pişirmenin yollarını mükemmelleştirdiğini anlatan Denktaş, bölgedeki atıksız, sürdürülebilir, lezzetli ve sağlıklı beslenme kültürüne dikkati çekti.

Ege mutfağının temel taşı olan zeytinyağının sadece yemek pişirmek için kullanılmadığını, aynı zamanda yemeklere kendi lezzetini veren, diğer bileşenlerin tadını ve yemeğin besin değerini artıran önemli bir bileşeni olduğunu belirten Denktaş, bu nedenle Ege Bölgesi'nde zeytinyağının çok değerli olduğunu dile getirdi.

Denktaş, sunulan ikramların Egeli aşçıların yaratıcılığını ve becerikliliğini de ortaya koyduğunu ifade etti.

Denktaş, Ege bölgesinden büyükelçilik mensuplarının, bizzat bu bölgeden temin ettikleri narin ve lezzetli üzüm yapraklarını etkinlikteki sarma atölyesinde kullanmak istemelerinin de Türk misafirperverliğinin ve mutfağından duyulan gururun güzel bir örneğini teşkil ettiğini aktardı.